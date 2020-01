Phoenix siegt für Joker: Die Gewinner der Golden Globes 2020 stehen fest

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Heute Nacht wurden die Golden Globes verliehen. Lest hier, welche Filme siegreich im Rennen um den Preis waren, der zur Oscar-Saison gehört.

Wer gewinnt den Oscar 2020? Die Golden Globes könnten ein Stimmungsbarometer für den wichtigsten Filmpreis in Hollywood sein. Vergangene Nacht wurde der Preis der Auslandspresse in Hollywood verliehen. Zum fünften Mal wurde die Show vom britischen Comedian Ricky Gervais moderiert.

1917 schlägt Joker als Bestes Drama, Phoenix gewinnt

Als Bester Film (Drama) wurde etwas überraschend das Kriegsdrama 1917 von Sam Mendes ausgezeichnet, das in mehreren Plansequenzen eine fiktive Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg erzählt. Netflix' Epos The Irishman von Martin Scorsese ging dagegen komplett leer aus.

Dominierendes Thema des Abends war der Kampf gegen den Klimawandel, der mehrfach in Reden erwähnt wurde, etwa von Joaquin Phoenix, der den Preis als Bester Hauptdarsteller in einem Drama für Joker erhielt, aber auch Marriage Story-Star Laura Dern und viele andere riefen zum gemeinsamen Kampf auf, nicht zuletzt an der Urne bei den kommenden Präsidentschaftswahlen in den USA.

Als Beste Darstellerin in einem Drama wurde indes Renée Zellweger für Judy ausgezeichnet, in dem sie die später Jahre von Hollywood-Legende Judy Garland nachzeichnet.

Once Upon a Time in Hollywood ist Beste Komödie

Den Preis für den Besten Film im Bereich Musical/Komödie erhielt Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, der auch für Drehbuch und Nebendarsteller (Brad Pitt) ausgezeichnet wurde. Awkwafina wurde für ihre Rolle in der Tragikomödie The Farewell als Beste Hauptdarstellerin (Musical/Komödie) ausgezeichnet und mit dem Elton John-Film Rocketman schnappte Taron Egerton Konkurrent Leonardo DiCaprio den Preis für den Hauptdarsteller (Musical/Komödie) weg.

Als Beste Miniserie des Jahres wurde Chernobyl von HBO/Sky prämiert. Der Comedy-Preis ging an Fleabag und als Bestes Drama wurde Succession prämiert. Damit wurde der Streaming-Dienst Netflix in den drei wichtigsten Serien-Kategorien ignoriert, ebenso wie in den Hauptkategorien des Filmbereichs. Dabei war Netflix dieses Jahr gerade hier mit zahlreichen Nominierungen als dominantes "Studio" ins Rennen gegangen.

Die Gewinner der Golden Globe Awards 2020:

Bester Film, Drama

Die zwei Päpste



Bester Film, Musical oder Komödie

Rocketman



Beste Hauptdarstellerin, Drama



Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renée Zellweger - Judy



Beste Hauptdarstellerin, Musical oder Komödie



Awkwafina - The Farewell

Ana de Armas - Knives Out

Beanie Feldstein - Booksmart

Emma Thompson - Late Night - Die Show ihres Lebens

Cate Blanchett - Bernadette



Bester Hauptdarsteller, Drama



Christian Bale - Le Mans 66 - Gegen jede Chance

Antonio Banderas - Leid und Herrlichkeit

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - Die zwei Päpste



Bester Hauptdarsteller, Musical oder Komödie



Daniel Craig - Knives Out

Roman Griffin Davis - Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time ... in Hollywood

Taron Egerton - Rocketman

Eddie Murphy - Dolemite Is My Name

Bester Nebendarsteller - Film



Brad Pitt - Once Upon a Time ... in Hollywood

Tom Hanks - Der wunderbare Mr. Rogers

Al Pacino - The Irishman

Anthony Hopkins - Die zwei Päpste

Joe Pesci - The Irishman

Beste Nebendarstellerin - Film



Kathy Bates - Richard Jewell

Annette Bening - The Report

Laura Dern - Marriage Story

Jennifer Lopez - Hustlers

Margot Robbie - Bombshell



Beste Regie - Film



Martin Scorsese - The Irishman

Quentin Tarantino - Once Upon a Time ... in Hollywood

Bong Joon-ho - Parasite

Sam Mendes - 1917

Todd Phillips - Joker



Bestes Drehbuch - Film



Steven Zaillian - The Irishman

Noah Baumbach - Marriage Story

Bong Joon-ho - Parasite

Anthony McCarten - Die zwei Päpste

Quentin Tarantino - Once Upon a Time ... in Hollywood



Beste Filmmusik



Daniel Pemberton - Motherless Brooklyn

Alexandre Desplat - Little Women

Hildur Guðnadóttir - Joker

Thomas Newman - 1917

Randy Newman - Marriage Story



Bester Animationsfilm



Die Eiskönigin 2

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt

Der König der Löwen

Mister Link - Ein fellig verrücktes Abenteuer

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando



Bester Filmsong



"Beautiful Ghosts" - Cats

"(I’m Gonna) Love Me Again" - Rocketman

"Spirit" - Der König der Löwen

"Stand Up" - Harriet

"Into the Unknown" -Die Eiskönigin 2



Bester fremdsprachiger Film



The Farewell

Die Wütenden - Les Misérables

Leid und Herrlichkeit

Parasite

Porträt einer jungen Frau in Flammen

Die Golden Globes zeigen sich also in Teilen so unvorhersehbar wie eh und je, insbesondere was den Hauptpreis für den Besten Film im Drama-Bereich angeht. Die Preisträger aus dem TV-Bereich findet ihr auf der nächsten Seite des Artikels.