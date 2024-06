Verblüffender Trailer zu bahnbrechendem Tom Hanks-Film: Meister-Regisseur verfilmt ein ganzes Jahrhundert in 104 Minuten

Die Forrest Gump-Stars Tom Hanks und Robin Wright arbeiten für ihren neuen Film Here erneut mit Robert Zemeckis zusammen. Das Drama umfasst ein komplettes Jahrhundert in nur einem Raum. Seht hier den ersten Trailer.

Das Forrest Gump-Paar Tom Hanks und Robin Wright tut sich nach 30 Jahren erneut mit Regisseur Robert Zemeckis für einen Film zusammen. Im Drama Here schlüpfen die beiden in die Rolle eines Ehepaars, dessen Geschichte wir über Jahrzehnte in nur einem Raum mitverfolgen. Nun gibt es bereits den ersten Trailer zu sehen, der mit seiner innovativen Grundidee verblüfft.

Schaut hier den Trailer zu Here:

Here - Trailer (English) HD

Neuer Tom Hanks-Film Here mit Robert Wright: Ein Jahrhundert in nur einem Raum

Basierend auf der gleichnamigen Graphic Novel von Richard McGuire, entspinnt sich die Geschichte von Here über ein ganzes Jahrhundert. Das Geschehen spielt sich in einem einzigen Raum ab, der über die Zeit von verschiedenen Paaren bewohnt wird. Während zunächst die Eltern von Tom Hanks' Figur den Raum prägen, stehen Babyboomer Richard und seine Highschool-Freundin und spätere Ehefrau Margaret (Wright) im Zentrum der Geschichte.

Das Wohnzimmer wird in der immer gleichen Kameraeinstellung gezeigt ‒ eine Totale, wie man im Trailer sowie auf den ersten Bildern sieht, die exklusiv über Vanity Fair veröffentlicht wurden. Die zeitlichen Veränderungen werden dabei durch das Szenenbild und die Ausstattung des Raums sichtbar gemacht, ebenso wie durch Alterung der Figuren und der Zeit angepasste Kostüme.

Wie Zemeckis gegenüber Vanity Fair erklärte, sei die Idee hinter Here einzigartig:

Die Perspektive verändert sich nie, aber alles drumherum tut es. Das wurde noch nie vorher gemacht. Es gibt ähnliche Szenen in sehr frühen Stummfilmen, bevor die Sprache der Montage erfunden wurde. Aber davon abgesehen, war es ein sehr riskantes Unterfangen.

Aging und De-Aging: So krass verändern sich Tom Hanks und Robin Wright in Here

Hanks mimt Richard in Here, vom jungen Teenager-Alter bis zum 80-Jährigen. Dabei kommen die modernsten Techniken des Aging und De-Aging zum Einsatz, um den 67-jährigen Schauspieler dem Alter im Film entsprechend glaubhaft aussehen zu lassen.

Zemeckis, der bereits bei Filmen wie Der Polarexpress, Die Legende von Beowolf und Pinocchio mit digitalen Effekten gespielt hat, stellte sich mit seinen Stars einer neuen umfangreichen Herausforderung:

Es funktioniert nur, weil die Performances so gut sind. Sowohl Tom, als auch Robin haben sofort verstanden: 'Okay, wir müssen zurückgehen und abrufen, wie wir vor 50 oder 40 Jahren waren, und wir müssen diese Energie, diese Haltung zurückbringen und sogar unsere Stimmen höher klingen lassen. All sowas.

Neben Tom Hanks und Robin Wright werden unter anderem Yellowstone-Star Kelly Reilly und Paul Bettany (WandaVision) als Richards Eltern, Downton Abbey-Star Michelle Dockery und Gwilym Lee (Bohemian Rapsody) als Paar, das die Jahrhundertwende erlebt, sowie David Flynn (Proximity) und Ophelia Lovibond (Minx) als Paar in den 1920er Jahren, in Here zu sehen sein.

Wann kommt Here ins Kino?

In den USA wird Here am 15. November 2024 in den Kinos anlaufen. Ein deutscher Kinostart ist bisher noch nicht bekannt.