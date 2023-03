Bald bei Amazon Prime: Erstes Video zu Horror-Thriller mit doppelter Rachel Weisz reißt dich in Abgründe

Im April kommt eine beklemmende Serie zu Amazon Prime, die den David Cronenberg-Klassiker über zwei abgründige Zwillingsbrüder und Chirurgen neu interpretiert. Schaut jetzt den Teaser zu Dead Ringers mit Rachel Weisz.

Zu den Höhepunkten in der Filmografie von Regisseur David Cronenberg zählt unter anderem Die Unzertrennlichen. Der Film über zwei Zwillingsbrüder, die als Chirurgen arbeiten und sich langsam in Abgründen verlieren, brilliert vor allem durch die genial gespielte Doppelrolle von Jeremy Irons.

Im April erscheint bei Amazon Prime eine Serie, die Cronenbergs Klassiker mit weiblichem Twist neu interpretiert. Diesmal ist Rachel Weisz in der Zwillings-Hauptrolle zu sehen. Jetzt könnt ihr einen ersten Dead Ringers-Teaser schauen.

Schaut hier den Teaser-Trailer zu Dead Ringers:

Dead Ringers - Teaser Trailer (English) HD

Dead Ringers-Serie von Amazon dürfte wieder in tiefe Abgründe führen

In der Handlung des Cronenberg-Films, der im Original auch Dead Ringers heißt, sind die eineiigen Zwillinge Beverly und Elliot Mantle gefeierte Gynäkologen, die sich nicht nur beruflich Patientinnen teilen. Der selbstbewusstere Elliot lässt immer wieder den schüchterneren Beverly für ihn einspringen, wenn es um Sex geht. Als der sich in die Film-Diva Claire (Geneviève Bujold) verliebt, nimmt das Chaos zwischen den Zwillingen seinen Lauf.

Der erster Teaser zur Amazon-Serie nach Cronenberg-Vorbild zeigt jetzt schon mal Rachel Weisz in der Doppelrolle der Zwillinge. Wahrscheinlich dürft ihr euch auch in der Neuauflage auf verstörende Abgründe und beklemmenden Horror einstellen. Dead Ringers erscheint am 21. April im Abo bei Amazon Prime.

