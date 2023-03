Nach Wednesday schnappt sich Jenna Ortega neues Projekt von Macher eines extrem umstrittenen Horror-Films

Wednesday-Star Jenna Ortega spielt im neuen Film von Trey Edward Shults mit, der die umstrittene Horror-Perle It Comes at Night gedreht hat. Mit dabei ist auch Pop-Mega-Star The Weeknd.

Nach den neuen Scream-Teilen, X und natürlich Netflix' Hype-Erfolg Wednesday bleibt Jenna Ortega ihrer spannenden Rollen-Wahl treu. Wie jetzt verkündet wurde, spielt sie im neuen Film von Trey Edward Shults mit. Der hat unter anderem den umstrittenen Horror-Kracher It Comes at Night gedreht. Sein neuer Film hat außerdem den Pop-Star The Weeknd an Bord, der das Projekt entwickelte.

Schaut hier noch einen Trailer zu It Comes at Night:

It Comes at Night - Trailer (Deutsch) HD

The Weeknd spielt neben Jenna Ortega seine erste Film-Hauptrolle

Wie Deadline berichtet, wurden Jenna Ortega, Abel "The Weeknd" Tesfaye und Barry Keoghan für den neuen Film des Regisseurs gecastet. Nach einem kleinen Auftritt als er selbst in Der schwarze Diamant und seiner Rolle in der kommenden Serie The Idol von Euphoria-Macher Sam Levinson wird Shults' neues Projekt die erste Film-Hauptrolle von The Weeknd markieren.

Laut Deadline hat der Pop-Star das Projekt selbst entwickelt, um es in den letzten Monaten an Shults als Regisseur heranzutragen. Inhaltliche Details gibt es noch nicht. Mit seinen bisherigen Werken wie It Comes at Night hat Shults für gespaltene Reaktionen gesorgt. Während das Horror-Drama bei Rotten Tomatoes auf einen starken Kritiken-Durchschnitt von 88 Prozent kommt, fällt der Score des Publikums mit 44 Prozent viel niedriger aus.

Ob es sich bei seinem neuen Projekt nochmal um einen Horror-Film handelt, bleibt erstmal offen. Durch die Beteiligung der Horror-begeisterten Jenna Ortega und The Weeknd, der ebenfalls eine Vorliebe für düstere, morbide Stoffe hat, stehen die Vorzeichen aber schon mal nicht schlecht.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im März bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von The Mandalorian und Netflix’ Fantasy-Hit Shadow & Bone sowie eine heiß erwartete Sci-Fi-Serie mit Mega-Besetzung.