Heute kommt der perfekte Sci-Fi-Western im TV – er gehört zu einer genialen Serie, die viel zu früh abgesetzt wurde

Wenn Sci-Fi auf Western trifft und das dann auch noch so gut wie hier funktioniert, bleibt euch quasi gar nichts anderes übrig, als am Mittwoch den TV anzuwerfen.

Joss Whedon, Nathan Fillion und der Rest des Casts haben sich mit dem Sci-Fi-Western Serenity - Flucht in neue Welten selbst ein Denkmal gesetzt. Es kommt nämlich nicht oft vor, dass zu einer eigentlich schon eingestampften Serie doch noch ein Kinofilm erscheint. Dieser hier hat viele Fans unendlich glücklich gemacht und läuft am Mittwoch im TV.

Darum geht's in Serenity, dem Abschluss-Film zur Firefly-Serie mit Nathan Fillion

Eigentlich schlagen sich Malcolm Reynolds (Nathan Fillion) und die Crew der Serenity (ein Schiff der Firefly-Klasse) mehr schlecht als recht durch. Um irgendwie den Kopf über Wasser zu halten, nutzen sie ihr Raumschiff für kleinere Schmuggel-Aufträge und ähnliches. Bis sie irgendwann einen Doktor und seine labile sowie telepathisch veranlagte Schwester als Passagiere an Bord nehmen.

Die junge Frau wird nämlich nicht nur von der Obrigkeit verfolgt, sondern auch noch von einem ruchlosen Killer. Der wurde damit beauftragt, sie unter allen Umständen einzufangen. Was natürlich dazu führt, dass der gewiefte Fiesling der Serenity und ihrer Besatzung auf die Pelle rückt. Zum Glück ist diese Crew zwar ein bunt zusammengewürfelter, seltsamer Haufen, aber eben auch mit allen Wassern gewaschen.

Universal Pictures Serenity und Firefly leben vor allem von ihren Charakteren und deren Tiefe.

Der Sci-Fi-Western Serenity funktioniert auch ohne Serien-Vorwissen ganz hervorragend

Wenn ihr The Mandalorian oder Han Solo mögt, dürftet ihr auch großen Gefallen an Serenity - Flucht in neue Welten haben. Hier seht ihr die absolute Blaupause für die Mischung aus Science-Fiction und Western. Das trifft auf die ausführlichere und noch etwas bessere Firefly-Serie sogar mehr zu als auf den Abschluss-Film, aber das tut seiner Faszination und dem Unterhaltungswert keinen Abbruch.

Ganz im Gegenteil: Eine liebenswürdigere, schillerndere Raumschiff-Crew mit mehr Herz hat es in der Film- und Fernsehwelt vorher nie gegeben – und danach auch nicht wieder. Hier könnt ihr euch Buffy-Macher Joss Whedon in absoluter Bestform zu Gemüte führen und taucht obendrein in eines der coolsten Wohlfühl-Universen ein, die das Genre zu bieten hat.

Der einzige Wermutstropfen ist natürlich der, dass ihr danach höchstwahrscheinlich auch darum trauern werdet, dass es bei einer Staffel und diesem Film geblieben ist. Falls ihr die Serie jetzt gucken wollt, könnt ihr die 14 Firefly-Folgen komplett bei Disney+ streamen.

Im TV oder Stream: Wann und wo kommt Serenity - Flucht in neue Welten?

Ihr habt am Mittwoch, den 24. April die Gelegenheit, Serenity bei Nitro um 20:15 Uhr zu sehen. Dort läuft er dann bis 22:20 Uhr. Eine Wiederholung ist nicht geplant.

Wenn ihr zu dem Termin keine Zeit habt, wenn Serenity - Flucht in neue Welten im TV kommt, könnt ihr natürlich auch auf die üblichen Video on Demand-Plattformen ausweichen und den Streifen online streamen. Zu einer Abo-Flat gehört er nicht, aber es gibt ihn zum Beispiel bei Apple TV, Amazon, Maxdome, Magenta TV oder Google zu kaufen und zu leihen.

