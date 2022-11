Bambi als Horrorfilm: Erste Details machen schon jetzt Kindheitserinnerungen kaputt

Nach Winnie Puuh wird jetzt Disney-Held Bambi zur Horrorfigur gemacht. Erste Einzelheiten versprechen eine ziemlich traumatische Erfahrung.

Versteckt eure Kindheit besser im Keller, denn eiskalte Horror-Produzenten haben nichts Gutes mit ihr vor. Nachdem Winnie the Pooh: Blood and Honey schon den Knudelbären Winnie Puuh in eine blutrünstige Kreatur verwandelte, ist jetzt ein Disney-Liebling dran. In Bambi: The Reckoning zahlt der junge Hirsch Bambi es den Menschen heim.

In neuem Film lauert Horror-Bambi auf arglose Wanderer

Das berichtet die Horrorfilmseite Dread Central . Bambi: The Reckoning stammt von den Blood and Honey-Produzenten. Genaue Story-Details gibt es noch nicht, aber der Titel (auf Deutsch: "Bambi: Die Abrechnung") legt eine Rachegeschichte für die Disney-Figur nahe, die aufgrund eines Jägers im Bambi-Originalfilm seine Mutter verliert.

Regisseur Scott Jeffrey erklärte dazu:

Es wird eine unglaublich düstere Version der beliebten Story. Wir haben uns vom [Monster-]Design im Netflix-Film The Ritual inspirieren lassen. Bambi wird zur bösartigen Killermaschine, die in der Wildnis lauert. Bereitet euch auf Tollwut-Bambi vor!

© Netflix Monster aus dem Netflix-Film The Ritual

Wann startet der Horror-Kracher Bambi: The Reckoning in Deutschland?

Mit The Ritual als Vorbild könnte das Hirsch-Design in der Tat traumatisch werden. Die Produktion von Bambi soll allerdings erst im Januar 2023 anlaufen, daher steht ein Start hierzulande noch nicht fest. Wir können uns eine Veröffentlichung Anfang 2024 als VOD oder Blu-ray vorstellen.

Wollt ihr Bambi als Horror-Kreatur sehen?