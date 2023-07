Vin Diesels neuer Sci-Fi-Film klingt wie ein Witz, aber nach den Barbie-Rekorden wird er wirklich wahr

Fast & Furious-Star Vin Diesel will eine neue Sci-Fi-Reihe lostreten, die seit 13 Jahren in der Produktionshölle steckt. Ohne den Barbie-Erfolg würde das absurd klingende Projekt dort weiter verweilen.

Barbie mit Margot Robbie bricht in den USA fast täglich Rekorde. Am Montag knackte das pinke Abenteuer eine Einspiel-Bestmarke von The Dark Knight, am Dienstag war Warners Tages-Rekord von Aquaman dran.

Entsprechend drängt man beim Spielzeughersteller Mattel auf weitere Blockbuster nach diesem Vorbild. Insgesamt 14 Mattel-Spielzeuge sollen in den nächsten Jahren bei mehreren Studios verfilmt werden. Eines davon hat mit Fast & Furious-Star Vin Diesel bereits einen Hauptdarsteller und Produzenten.

Dieses Sci-Fi-Spielzeug soll Vin Diesel zu einem Film machen

Wer dachte, dass Barbie oder Schiffe versenken als Filmidee absurd klingen, darf sich auf eine Filmversion von Rock 'Em Sock 'Em Robots freuen.

Das Spielzeug besteht im Wesentlichen aus zwei Plastik-Robotern, die im Ring stehen und aufeinander eindreschen – gesteuert von Kinderhand. Man gewinnt, wenn dem Gegner-Roboter der Kopf abfliegt:

Mattel Rock 'Em Sock 'Em Robots

Es gibt bereits seit 2021 Pläne für einen Rock 'Em Sock 'Em Robots-Film mit Vin Diesel, die laut Variety durch den Erfolg von Barbie bestärkt wurden. Ryan Engle (Rampage, Non-Stop) arbeitete vor dem aktuell laufenden Doppelstreik am Drehbuch für den Science-Fiction-Film. Informationen zur Story sind rar, vor zwei Jahren wurde der Film als familienorientierte Geschichte beschrieben und Vergleiche zu Real Steel - Stahlharte Gegner mit Hugh Jackman gezogen.

Die Ursprünge des Projekts von Mattel reichen übrigens weiter zurück. 2010 berichteten wir, dass Wolfgang Petersen (Das Boot) und Kurt Wimmer (Equilibrium) mit einer Verfilmung in Verbindung gebracht wurden. Das geschah damals im Schatten des Erfolgs von Transformers und G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra. Damals wurden auch Pläne für einen Barbie-Film bekannt gegeben, der allerdings auf sich warten ließ.

Einen Starttermin für Rock 'Em Sock 'Em Robots gibt es noch nicht, der Film befindet sich in einer frühen Phase seiner Entwicklung.

Das macht Vin Diesel als Nächstes

Für Vin Diesel steht als Nächstes die Fortsetzung Fast & Furious 11 bzw. Fast and Furious 10 Teil 2 an, außerdem arbeitet der Action-Star an einem anderen Sci-Fi-Projekt: Riddick 4: Furya von David Twohy. Diesel teilte zudem Hinweise auf xXx 4, der noch nicht offiziell in Auftrag gegeben wurde.



Für Mattel stehen Verfilmungen von Polly Pocket (mit Lily Collins), J.J. Abrams' Hot Wheels-Film, eine Adaption von UNO (!) und Marc Forsters Thomas die kleine Lokomotive an – ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte.