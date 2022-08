Barbie-Star Margot Robbie erweckt eine der coolsten Filmreihen zu neuem Leben – und Ryan Gosling darf nicht fehlen

Demnächst sind Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken auf der großen Leinwand zu sehen. Das nächste gemeinsame Filmprojekt der Hollywood-Stars kündigt sich bereits an.

Margot Robbie ist aktuell eine der gefragtesten Schauspielerinnen in Hollywood. Nachdem sie in den vergangenen Jahren vor allem als Harley Quinn im DC-Universum unterwegs war, erobert sie demnächst die Barbie-Welt. Darüber hinaus führt sie den neuen Film aus dem Ocean's-Franchise an, der sich aktuell in Planung befindet.

Die Ocean's-Filme erwiesen sich in der Vergangenheit als perfekte Starvehikel und protzten mit Namen wie George Clooney, Brad Pitt und Sandra Bullock. Nun übernimmt Robbie das Sagen bei einem Raubzug, der im Europa der 1960er Jahre angesiedelt ist. Unterstützung soll sie dabei von Ryan Gosling erhalten.

Neuer Ocean's-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling entführt in die 1960er Jahre

Gosling, der in Barbie die Rolle von Ken übernimmt, könnte laut Puck News im nächsten Robbie-Projekt einen entscheidenden Part einnehmen. Offiziell ist das Casting noch nicht. Doch Warner Bros. Discovery scheint sehr daran interessiert zu sein, den bisher unbetitelten Ocean's-Film als großes Event mit vielen Stars aufzubauen.

Hier könnt ihr den Trailer zum letzten Ocean's-Film schauen:

Ocean's 8 - Trailer (Deutsch) HD

Jay Roach fungiert als Regisseur. Zuletzt inszenierte er das Drama Bombshell, in dem Robbie zusammen mit Charlize Theron und Nicole Kidman vor der Kamera stand. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Newcomerin Carrie Solomon. Ein Kinostart für den neuen Ocean's-Film steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.



