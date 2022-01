Batman-Tiefpunkt: Ben Affleck spricht über Justice League als schlimmste Erfahrung seiner Karriere

In einem neuen Interview hat Ben Affleck darüber gesprochen, wie viel besser es ihm zurzeit geht. Dabei erinnert er sich aber auch an seinen Karriere-Tiefpunkt mit DC's Justice League-Debakel.

Bevor er sich wohl für immer von der Figur verabschiedet, werden wir Ben Affleck noch einmal als Batman im kommenden The Flash sehen. Im Interview sprach der Star vor wenigen Tagen erst darüber, dass er für den Blockbuster seine persönlichen Lieblingsszenen in der Rolle des DC-Superhelden abgedreht hätte.

Vor The Flash gab es aber auch eine Zeit, in der Affleck Batman mit dem Tiefpunkt seiner Karriere und auch seines persönlichen Lebens in Verbindung bringt. Über das Justice League-Debakel hat er sich in einem neueren Interview ebenfalls geöffnet.

Ben Affleck beschreibt Justice League als schlimmste Erfahrung

Auch mit der Los Angeles Times hat der Schauspieler vor kurzem über seine Rolle in George Clooneys neuer Regiearbeit The Tender Bar sowie generell seine Karriere der letzten Jahre gesprochen. Dabei spricht er zum Beispiel darüber, wie sehr er seine Arbeit an Ridley Scotts The Last Duel geliebt hat, obwohl der Film ein kommerzieller Fehlschlag war.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zum The Flash-Solofilm schauen:

The Flash - Teaser Trailer (English) HD

Auch wenn es Affleck persönlich zurzeit viel besser geht und er darüber spricht, dass er mit sich im Reinen ist, erinnert er sich im Interview auch an den Tiefpunkt während seiner Justice League-Zeit:

Justice League war für mich der Tiefpunkt. Das war eine schlechte Erfahrung, weil viele Dinge zusammenkamen: mein eigenes Leben, meine Scheidung, zu viel weg zu sein, die konkurrierenden Absichten und dann die persönliche Tragödie von [Regisseur] Zack [Snyder] [Snyders Tochter Autumn starb 2017 durch Selbstmord] und die Nachdrehs.

Es war einfach die schlimmste Erfahrung. Es war furchtbar. Es war alles, was mir daran nicht gefallen hat. Das war der Moment, in dem ich sagte: 'Ich mache das nicht mehr.' Es geht nicht einmal darum, dass Justice League so schlecht war. Denn es hätte alles sein können.

Neben der extrem chaotischen Justice League-Produktion hatte Affleck in dieser Zeit auch mit wiederholten Alkoholproblemen zu tun. Die reichen bei dem Schauspieler bis ins Jahr 2001 zurück und hängen mit gescheiterten Beziehungen mit Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez und Jennifer Garner zusammen.

The Last Duel hat Ben Affleck viel bedeutet und geholfen

Im Interview mit der Los Angeles Times zeigt sich der Star aber deutlich entspannter und glücklicher:

Ich bin jetzt wirklich glücklich und fühle mich großartig. Ich bin nicht perfekt. Ich mache nicht alles richtig. Aber ich wache auf und fühle mich gut wegen den Entscheidungen, die ich am Vortag getroffen habe, und wenn ich es nicht tue, spreche ich es sofort an. Ich muss hoffen und glauben, dass die Leute die Filme, die ich mache, immer noch mögen werden, wenn ich nicht mitten in etwas bin, das sie als qualvoll empfinden.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Last Duel mit Ben Affleck:

The Last Duel - Trailer (Deutsch) HD

Auch in einem neuen Entertainment Weekly -Interview, in dem sich Ben Affleck mit Matt Damon unterhält, lobt er seinen Drehbuch- und Schauspielpartner aus The Last Duel dafür, ihm persönlich über das Tief hinweggeholfen zu haben:

Tatsächlich habe ich mit dir [Matt Damon] darüber gesprochen und du hattest einen wesentlichen Einfluss auf diese Entscheidung. Ich möchte die Dinge tun, die mir Freude bereiten. Dann haben wir The Last Duel gemacht und ich hatte jeden Tag Spaß an diesem Film.

Ich war nicht der Star, ich war nicht sympathisch. Ich war ein Bösewicht. Ich war nicht all das, was ich zu Beginn dachte, und doch war es eine wundervolle Erfahrung. Und es waren alles Dinge, die sich ergaben und die ich nicht verfolgte.

DC-Fans dürfen sich gegen Ende des Jahres auf die vermutliche Abschiedsvorstellung von Ben Affleck als Batman freuen. The Flash soll am 3. November 2022 in den deutschen Kinos starten.

