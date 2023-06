Bei Amazon Prime: Der erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten und seine Fortsetzung, die zusammen 304 Minuten lang sind

Bei Amazon Prime könnt ihr ein Horror-Highlight streamen, dass sich als der erfolgreichste Film des Genres entpuppte. Das Sequel ist auch verfügbar. Und eine Serien-Fortsetzung kommt bald.

Horror-Meister Stephen King schenkte der Welt mit Es ein extrem ikonisches Monster. Die Geschichte um eine Gruppe von Kindern, die es mit einem Dämon in Clownsgestalt aufnehmen, wurde zuletzt von Andy Muschietti mit Es und ES Kapitel 2 ins Kino gebracht. Beide gibt es jetzt bei Amazon Prime Video.

Bei Amazon Prime: Horror-Remake Es wurde im Kino zu einem historischen Erfolg

In der Kleinstadt Derry verschwinden laufend Kinder. Eine Halbstarken-Gruppe, die sich selbst nur den "Klub der Verlierer" nennt, will dem Treiben auf den Grund gehen. Die Jugendlichen, die unter teils schockierenden Bedingungen aufwachsen, kommen bald dem Clowns-Dämonen Pennywise (Bill Skarsgård) auf die Schliche.

Muschiettis Version ist nicht die erste Verfilmung von Kings Schauergeschichte. Bereits 1990 wurde der Roman als Zweiteiler fürs Fernsehen umgesetzt. Die Neuadaption brach allerdings bei Kinostart alle Rekorde. Mit 700 Millionen US-Dollar weltweitem Einspielergebnis (via The Numbers ) stellt er ohne Inflationsbereinigung den erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten dar.

Die Laufzeit des zweiteiligen Epos ist enorm: Teil 1 und 2 haben insgesamt eine Länge von 304 Minuten. Der Grund: Stephen Kings Vorlage ist über 1000 Seiten lang und spielt auf zwei verschiedenen Zeitebenen.

Horror-Serie Welcome to Derry soll Vorgeschichte der Es-Filme erzählen

Bald soll eine Serie an den Horror-Erfolg anschließen. Welcome to Derry spielt 27 Jahre vor den Geschehnissen des Romans. Anfang der 1960er versetzt das Böse in Gestalt von Pennywise die Kleinstadt in Angst und Schrecken. Die Serie hat noch keinen Starttermin, kommt aber vermutlich im Laufe des Jahres 2024 in den Stream.

