Bei Amazon Prime gibt es jetzt den besten Marvel-Film in einer 8 Minuten längeren Version

Ab heute befindet sich bei Amazon Prime der beste Marvel-Film aller Zeiten. Die Rede ist von Sam Raimis Spider-Man 2 mit Tobey Maguire in der Hauptrolle. Das Besondere: Es gibt zwei verschiedene Fassungen des Films.

Seit dem Kinostart von Spider-Man: No Way Home sind die alten Spider-Man-Filme wieder in aller Munde. Nicht zuletzt kehren in dem Multiversums-Abenteuer Figuren aus den anderen Spidey-Generationen zurück. Passend dazu hat Amazon Prime die zwei ersten Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire ins Programm genommen.

Spider-Man: No Way Home schon jetzt bei Amazon bestellen Zu Amazon Fürs Heimkino

Das Besondere ist: Von Spider-Man 2 sind gleich zwei verschiedene Versionen vorhanden. Neben der Kinofassung aus dem Jahr 2004, die mit einer Laufzeit von 122 Minuten aufwartet, könnte ihr bei Amazon Prime ebenfalls den 2007 erschienenen Extended Cut schauen, der den Marvel-Film um acht Marvel-Minuten verlängert.

Jetzt bei Amazon Prime: Was verbirgt sich hinter dem Extended Cut von Spider-Man 2?

Der Extended Cut von Spider-Man 2, offiziell als Spider-Man 2.1 betitelt, wurde anlässlich des Kinostarts von Spider-Man 3 veröffentlicht und beinhaltet neue, erweiterte und alternative Szenen. Im groben Verlauf der Handlung machen sich die Veränderungen kaum bemerkbar. Vielmehr geht es hier um viele kleine Details.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man 2 schauen:

Spider-Man 2 - Trailer (Deutsch) HD

Aus Spider-Man 2.1 stammt etwa die Szenen, in der sich Daily Bugle-Chefredekteur J. Jonah Jameson das Spidey-Kostüm schnappt und hinter verschlossenen Jalousien in seinem Büro durch die Gegend hüpft. Darüber hinaus erfahren wir mehr über MJs Innenleben, wenn sie sich beim Einkaufen mit einer Freundin unterhält.

Das beste Beispiel für die alternative Version eines vertrauten Moments ist die Aufzugsszene. Peter hat seine Kräfte verloren und steht peinlich berührt neben einem Fremden in der kleinen Kabine. Der Extended Cut wartet mit völlig neuem Dialog auf: Peters Gegenüber entpuppt sich als PR-Agent, der mit Spidey zusammenarbeiten will.

Trotz Action und Humor: Der Extended Cut von Spider-Man 2 ist der Kinofassung unterlegen

Bei den erweiterten Szenen bekommen wir u.a. mehr von dem peniblen Einlasser, der strengen Rezeptionistin und Peters Arztbesuch zu sehen. Auch bei der Action gibt es zusätzlichen Einstellungen zu entdecken, etwa beim U-Bahn-Kampf zwischen Doc Ock und Spidey. Nachfolgend findet ihr ein Video, das alle Unterschiede zusammenfasst.

Kinofassung und Extended Cut von Spider-Man 2 im Vergleich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nötig hat Spider-Man 2 die ergänzenden Minuten jedoch keineswegs. Im Gegenteil: Wenn man sich beide Versionen im direkten Vergleich anschaut, stellt sich heraus, dass die Kinofassung deutlich dynamischer ist. Die nun eingefügten bzw. ausgetauschten Szenen sind zu Recht auf dem Boden des Schneideraums gelandet.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2022

Das Jahr 2022 strotzt vor Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Angefangen bei Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht über den Game of Thrones-Ablegers House of Dragon bis hin zur Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi: 2022 erwarten uns einige aufregende Serien-Blockbuster.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Welche Fassung von Spider-Man 2 bevorzugt ihr?