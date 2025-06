Bei Disney+: Absolut unvorhersehbarer Thriller, der euch bis zur letzten Sekunde auf die Folter spannt

Ein richtig schöner Psycho-Thriller muss geheimnisvoll und gemein sein. Bei Disney+ könnt ihr aktuell ein Paradebeispiel für diese Vorzüge streamen.

Das Gefühl, doch nicht die ganze Wahrheit gehört zu haben. Der Verdacht, dass sich hinter der glatten Fassade des Gegenübers mehr verbirgt, als wir ahnen. Die Unsicherheit, wem denn überhaupt noch zu trauen ist. Das ist es, was einen Thriller so richtig schön unvorhersehbar macht.

Wenn dann auch noch ein Thriller-Veteran wie David Fincher Regie führt und die Besetzung gespickt ist mit genialen Darsteller:innen, kann das Ergebnis nur gut werden. Gone Girl – Das perfekte Opfer mit Ben Affleck und Rosamund Pike ist ein Genre-Vertreter, der Gänsehaut bereitet und richtig paranoid macht.

Aktuell könnt ihr ihn im Abo bei Disney+ streamen.

In Gone Girl bei Disney+ wird die Suche nach einer verschwundenen Frau zum Albtraum

In ihrer Heimatstadt gelten Nick (Affleck) und Amy Dunne (Pike) als Vorzeige-Pärchen. Perfektes Image, perfekte Karrieren, perfekte Ehe. Doch die schillernde Fassade zerbricht jäh, als Amy an ihrem fünften Hochzeitstag ohne jede Spur verschwindet. Sofort beginnt die Suche nach der beliebten Künstlerin, die gesamte Nachbarschaft mobilisiert sich.

Wie in solchen Fällen üblich, fällt der dringendste Verdacht auf den Ehemann. Nick beharrt jedoch trotz allem, was im Zuge der Ermittlungen ans Licht kommt, auf seiner Unschuld. Und das, obwohl mit jeder neuen zutage geförderten Information klar wird: Nick war alles andere als ein herzensguter Ehemann.

Doch auch die neuen Erkenntnisse über Amy lassen ihr Umfeld plötzlich daran zweifeln, dass man diese Frau wirklich richtig gekannt hat. Da wird im Schlafzimmer der beiden Amys Tagebuch gefunden – zusammen mit einer geheimnisvollen Geschenkschachtel. Die neuen Indizien führen die Ermittler in ein bösartiges Netz aus Intrigen und Lügen.

Gone Girl ist ein fieses Meisterstück der Spannung und überrascht bis zum Schluss

Wenn David Fincher eines kann, dann ist es, die Atmosphäre eines Films bis zur Sättigung mit Misstrauen und Paranoia zu tränken. Seine Art der Inszenierung und Psychothriller passen zusammen wie Chemielehrer und Meth-Labore. Und auch in Gone Girl beweist er wieder, wie man eine Geschichte wahrlich unvorhersehbar gestaltet – mit Wendungen, die einem die Schuhe ausziehen.

Auch, wenn natürlich Vorlage und Drehbuch viel vorgeben, was Spannungs- und Überraschungsmomente angeht – das emotionale und nervenzerfetzende Potenzial einer Geschichte voll auszuschöpfen, bleibt am Ende an Schauspiel und Inszenierung hängen.

Fincher lässt uns keinen Moment der Sicherheit, lässt uns ständig misstrauisch noch einmal abwägen, ob wir den Figuren auch wirklich glauben. Affleck und Pike porträtieren ihre beiden schwer verdächtigen, furchtbaren Charaktere derweil so facettenreich und verschlagen, dass ihnen alles zuzutrauen ist. Am Ende sind wir den permanenten Überraschungen hilflos ausgeliefert – perfekt für einen wahrlich atemlosen Thriller.

Wer Lust hat, seine Nerven ein bisschen zu strapazieren, kann Gone Girl jetzt bei Disney+ streamen.