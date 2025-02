Bei Disney+: Düsterer Sci-Fi-Geheimtipp, dessen grausamer Twist euch nie wieder loslässt

Bei Disney+ versteckt sich ein starker Science-Fiction-Film, in dem wir mit den Bewohner:innen einer düsteren Welt mitfiebern. Entdeckt eine Welt, die ein tödliches Schicksal für ihre Figuren vorgesehen hat.

In Alles, was wir geben mussten lernen wir drei Jugendliche kennen, deren scheinbare Idylle sich als absolutes Horrorszenario entpuppt. Denn ohne es zu ahnen, steuern sie auf ein düsteres Ende zu.

Im Stream: Darum geht's in Alles was wir geben mussten

Die Schüler:innen Kathy (Carey Mulligan), Tommy (Andrew Garfield) und Ruth (Keira Knightley) wachsen im England der 1980er in dem abgeschiedenen Internat Hailsham auf. Hier müssen sie sich nicht nur den Herausforderungen des Erwachsenwerdens stellen, sondern werden auch mit einer grausamen Wahrheit konfrontiert, die sie nach und nach einholt.

Denn bei den Schüler:innen handelt es sich nicht um gewöhnliche Menschen – sie alle sind dort aus einem bestimmten Grund. Als Kathy und ihre Freund:innen die Tragweite ihres Schicksals begreifen, scheint es bereits zu spät.

Spannender Sci-Fi-Film zeigt uns bei Disney+ eine Idylle, die täuscht

Alles, was wir geben mussten basiert auf dem dystopischen Roman von Kazuo Ishiguro. Regisseur Mark Romanek und Drehbuchautor Alex Garland ist es gelungen, den düsteren Charme der Buchvorlage einzufangen.

Obwohl der Sinn von Hailsham ein offenes (grausames) Geheimnis darstellt, schleicht sich der Horror ganz bedächtig heran. Wie auch Kathy, Tommy und Ruth lassen wir uns von der friedlichen Postkartenlandschaft täuschen.

Und genau darin liegt die Genialität: Es dauert, bis die Hauptfiguren (und wir) das bevorstehendes Schicksal wirklich begreifen. Kaum ist es aber so weit, trifft es einen mit voller Wucht.

Ein gnadenloser Sci-Fi-Twist wirft verstörende Fragen auf

Alles, was wir geben mussten ist Science-Fiction, die einen da packt, wo es wehtut. Denn die Welt des Films ist erschreckend vertraut. So entsteht das unheimliche Gefühl beim Schauen nicht nur wegen der fiesen Enthüllung. Sondern auch, weil nichts von dem, was dort geschieht, wirklich unmöglich erscheint.

Der Reiz des Films liegt eindeutig in der bedrohlichen Mystery-Atmosphäre und der berührenden Dynamik zwischen seinen Hauptfiguren.

Dabei werden dringende Fragen aufgeworfen: Wie weit darf man gehen, um ein Menschenleben zu retten? Was bedeuten Identität oder Freiheit?

Alles, was wir geben mussten ist im Streaming-Abo bei Disney+ verfügbar.