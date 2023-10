Bei Disney+: Johnny Depp forderte eine Änderung des Fluch der Karibik 5-Drehbuchs, damit Jack Sparrow nicht gegen eine Frau antreten muss

Während der Produktion von Fluch der Karibik 5 musste das Drehbuch komplett überarbeitet werden. Und zwar, weil Johnny Depp offenbar nicht gegen einen weibliche Feindin antreten wollte.

Piraten-Fans schauen die Fluch der Karibik-Reihe vor allem wegen Johnny Depp. Daran ist trotz aller Kontroversen um den Schauspieler kaum zu rütteln. Dementsprechend groß war seit langem seine Entscheidungsmacht im Franchise. Laut Pirates of the Caribbean 5-Autor Terry Rossio ließ er ein Drehbuch komplett ändern. Und zwar, weil er nicht gegen eine Frau kämpfen wollte, wie unsere Kolleg:innen von Espinof schreiben. Den Film gibt es bei Disney+ zu streamen *.

Johnny Depp wollte in Fluch der Karibik 5 keine Frau als Gegenspieler

In Fluch der Karibik 5 tritt Depps Jack Sparrow gegen den Geisterpiraten Salazar (Javier Bardem) an. Ursprünglich war allerdings eine weiblichen Bösewichtin geplant, wie Rossio in seinem Blog schreibt:

Meine Version von Fluch der Karibik 5 aussortiert, weil es darin eine weibliche Bösewichtin gab. Johnny Depp fürchtete, das könne nach Dark Shadows redundant sein, wo es ebenfalls einen weiblichen Feind gibt. Womöglich war das Drehbuch aber auch einfach schlecht.

Rossio wurde schließlich durch Jeff Nathanson (Terminal) ersetzt. Falls seine Einschätzung stimmt, muss Depps Einwand vielen Fans skurril vorkommen. Was soll "redundant" in diesem Zusammenhang bedeuten? Zwischen beiden Filmen liegen fünf Jahre, eine Verwechslung ist unmöglich. Außerdem stecken die Fluch der Karibik-Abenteuer voller männlicher Schurken. Ihre Reihen hat in 14 Jahren kein einziges Redundanz-Argument gelichtet.

