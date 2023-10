"Der schockierendeste Cliffhanger der Marvel-Geschichte": Loki verstört mit neuster Folge seine Fans

Die 2. Staffel von Loki ist sich in Folge 4, Das Herz der TVA, nicht zu schade, sein Publikum genüsslich in eine neue MCU-Zukunft zu schocken. Der Cliffhanger begeistert und verstört die Fans gleichermaßen.

Loki sorgte zum Auftakt der 2. Staffel für begeisterte Reaktionen. Jetzt ist die 4. Folge bei Disney+ erschienen und scheint mit seinem überraschenden Cliffhanger-Ende alles umkrempeln zu wollen. (Achtung, Spoiler zu Folge 4 von Loki.)



Loki Staffel 2: Was passiert in der 4. Folge?

Episode 4 in der 2. Staffel von Loki trägt den Titel "Das Herz der TVA". Hier passiert sehr viel auf einmal: Ravonna (Gugu Mbatha-Raw) will inhaftierte TVA-Mitglieder rekrutieren und tötet die Mehrzahl von ihnen grausam, bevor sie selbst gestutzt wird. Loki (Tom Hiddleston) und Co. können Victor Timely (Jonathan Majors) überzeugen, bei der Reparatur des Webstuhls der Zeit zu helfen – doch ihr Vorhaben scheitert und Victor Timely stirbt vor ihren Augen, als sein Körper der Zeit-Strahlung nicht standhält und zu Spaghetti zerrissen wird.

Disney+ Loki Staffe 2, Folge 4: Ravonna & Miss Mintes

In der letzten Szene explodiert der Webstuhl der Zeit und reißt in seinem gleißenden Licht die TVA mitsamt Loki, Mobius, Sylvie und OB mit sich. Im Prinzip müsste damit die gesamte MCU-Timeline zerstört sein.

Loki-Produzent Kevin Wright deutete gegenüber Techradar bereits an: "Die Realität ist verloren. Loki wird sie zurückbringen müssen." Ob alle in Folge 4 getöteten Figuren wirklich unwiederbringlich tot sind, ist fraglich, da ihm zufolge "temporale Energie die gleiche Technologie nutzt wie der TVA-Stock zum Stutzen – man weiß also nicht, wohin alle verschwunden sind."

So geschockt reagieren Loki-Fans auf die neue Folge bei Disney+

In den sozialen Medien verleiht das Loki-Publikum seinen Gefühlen zur 4. Folge bei Disney+ bereits lautstark Ausdruck. Manche spekulieren sogar schon über einen möglichen Reboot des MCU .

Loki Staffel 2 endet mit einem der dramatischsten und schockierendsten Cliffhanger der Marvel-Geschichte. Ich schrie "Nein!" - Es ist außerdem ein Auslöser für so viele verrückte und stichhaltige Theorien zur Krise des Multiversums. Auch wenn Loki ein veränderter Gott voller Optimismus ist, endet diese Folge düster.

Dieses Gefühle hatte ich seit Thanos' Schnippser in Infinity War nicht mehr.

WAS IST GERADE PASSIERT??!!!

Die Angst, die Hilflosigkeit, das Zittern, das Flackern, die Musik!

Und nicht nur die letzte Szene verstört die Loki-Fans, auch Ravonnas Blutbad, bei dem sie eine Gruppe Menschen in einem kleiner werdenden Würfel zerquetscht, schockiert viele als etwas, was "eigentlich in einen Horrorfilm gehört" – auch wenn (oder gerade weil) die Disney+-Serie das nur über die Reaktionen des Zeugen Brad Wolfe (X-5) zeigt.

Das war die mit Abstand verstörendste Szene im gesamten MCU. Dieser Scheiß hat mich ehrlich erschüttert.

Außerdem überrascht der grausame Abgang von Victor Timely in der neusten Episode viele. Sie heben hervor, dass die Sieger-Quote der Varianten von Bösewicht Kang nach Loki Staffel 1, Ant-Man and the Wasp: Quantumania und nun Staffel 2 nicht die beste ist.

Wann startet die 7. Folge von Loki Staffel 2 bei Disney+?

Es verbleiben nur noch 2 Folgen in der 2. Staffel von Loki bei Disney+. Episode 7 wird am Freitag, dem 3. November 2023 erscheinen. In Deutschland wie üblich gleich früh am Morgen bzw. in der Nacht. Die finale 8. Episode folgt dann am 10. November.

Podcast zu Loki Staffel 2: Lohnt sich die Rückkehr und wie verändert sie das MCU?

Die 2. Staffel von Loki ist endlich bei Disney+ gestartet und erzählt ein abgefahrenes Zeitreise-Abenteuer im Marvel Cinematic Universe.

Nach zwei Jahren kehrt der Gott des Schabernacks zurück! Wir haben uns den Auftakt der Serie angeschaut und sprechen in der neuen Ausgabe von Streamgestöber über die ersten beiden Folgen samt Theorien für die MCU-Zukunft.