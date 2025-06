Bei Netflix auf Platz 3: Aktuelle Serie stellt neuen Bridgerton-Star schon Monate vor Staffel 4 vor

Bridgerton-Fans dürfen aktuell mit Interesse auf die Serie The Survivors in Netflix' Serien-Top-10 schauen, denn dort spielt die neue Hauptfigur von Staffel 4 mit.

In fünf Stunden können Bridgerton-Fans bei Netflix jetzt schon die neue Protagonistin der 4. Staffel kennenlernen: In der Serie The Survivors - Der Sturm gehört sie zu den wichtigsten Figuren und zeigt bei dem Streamer jetzt schon ihr schauspielerisches Können.

Yerin Ha spielt vor Bridgerton in der Netflix-Serie The Survivors eine Hauptrolle

Bis zum Start der 4. Staffel Bridgerton müssen wir uns noch viele Monate gedulden: erst 2026 soll die Serie zu Netflix zurückkehren. Trotzdem ist bereits einiges zur nächsten Season bekannt, die wieder ein neues Liebespaar ins Zentrum rücken wird. Luke Thompsons Benedict Bridgerton wird in einer Cinderella-Geschichte auf die "Lady in Silber" treffen. Und diese beim Ball maskierte, eigentlich als Dienstmädchen schuftende Sophie Beak wird von Yerin Ha verkörpert.

Wer es kaum erwarten kann, Yerin Ha bei Netflix in Aktion zu erleben, hat das Glück, dass sie bei dem Streaming-Dienst jetzt schon vor ihrem Bridgerton-Einstand einen größeren Auftritt hinlegt: Die sechs Folgen von The Survivors (von jeweils ca. 50 Minuten Länge) haben nicht nur Ringe der Macht-Star Charlie Vickers als Kieran zur Hauptfigur. An seiner Seite spielt Yerin Ha Kierans Partnerin Mia, die ebenfalls in die Mordermittlung in einer Küstenstadt hineingezogen wird.

In The Survivors stellt Yerin Ha als Schauspielerin bereits ihre Qualitäten als willensstarke Partnerin unter Beweis. Die Serie hält sich seit ihrem Start am 6. Juni 2025 weit vorn in Netflix' aktuellen Streaming-Charts und kann an einem Nachmittag weggeschaut werden. Danach habt ihr bestimmt schon ein besseres Bild des heiß erwarteten Stars, der in Bridgertons Staffel 4 auftreten wird.

