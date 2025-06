Jetzt bei Netflix: Packende Thriller-Serie, die ihr an nur einem Nachmittag komplett schauen könnt

Nach dem Siegeszug von Dept. Q in den Netflix-Charts hat der Streamer jetzt schon die nächste Thriller-Serie am Start. Sie fesselt mit Mord und Geheimnissen in Australien.

Thriller und Krimis gehören zu den beliebtesten Serien-Genres bei Netflix. So besetzen aktuell nicht nur die packende Crime-Adaption Dept. Q, sondern auch das italienische Original Sara - Die Frau im Schatten sowie Das Reservat Plätze in der Top 10 der Serien-Charts. Fans können sich jetzt auch Nachschub freuen.

Die australische Thriller-Serie The Survivors - Der Sturm entfesselt ab dem 6. Juni auf Netflix mörderische Geheimnisse an der tasmanischen Küste – und lässt euch Sauron aus Amazons Herr der Ringe-Serie in einer völlig neuen Rolle entdecken.

Dept. Q-Konkurrenz: Netflix-Thriller The Survivors deckt dunkle Geheimnisse an der Küste Australiens auf

The Survivors - Der Sturm basiert auf einem gleichnamigen Roman von Jane Harper und dreht sich um das Paar Kieran Elliott (Charlie Vickers) und Mia Chang (Yerin Ha), das nach langer Zeit zurück in die Heimatstadt Evelyn Bay in Tasmanien zurückkehrt. Hier forderte 15 Jahre zuvor ein verheerender Sturm das Leben zweier Menschen und ein junges Mädchen verschwand spurlos. Der Fall wurde nie aufgeklärt.

Wie die peitschenden Wellen an den Klippen prallt direkt nach Kierans und Mias Rückkehr die Vergangenheit mit voller Wucht auf den Küstenort ein. Am Strand wird die Leiche einer jungen Frau namens Bronte (Shannon Berry) aufgefunden, die herausfinden wollte, was damals wirklich mit der kleinen Gabby geschehen ist. Daraufhin beginnt eine Ermittlung, die lang vergrabene und unbequeme Wahrheiten ans Licht bringen wird.

Vor allem die beiden Hauptdarstellenden des Netflix-Thrillers dürften Serienfans bekannt sein. Charlie Vickers begeisterte in Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht als intriganter Sauron. Yerin Ha war zuvor den Sci-Fi-Serien Dune: Prophecy und Halo zu sehen und wird demnächst im Zentrum der 4. Staffel des Netflix-Hits Bridgerton stehen.

Für Fans spannender Thriller-Serien verspricht The Survivors - Der Sturm den idealen Binge für das anstehende Wochenende. Die abgeschlossene Miniserie umfasst sechs Folgen und dauert insgesamt 277 Minuten. Mit einer Länge von etwas über 4,5 Stunden könnt ihr die Serie also an nur einem Nachmittag oder Abend komplett schauen.

Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thrillerserien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.