Bei Netflix: Chris Evans gibt zu, dass er einen der besten Sci-Fi-Filme der letzten 15 Jahre nicht verstanden hat, obwohl er die Hauptrolle (!) spielt

Chris Evans ist vor allem als Captain America aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt. Seine beste Rolle spielte er jedoch in einem Sci-Fi-Film, den er selbst nicht verstanden hat.

Weit abseits des Marvel-Kosmos führte Chris Evans in dem dystopischen Science-Fiction-Film Snowpiercer die Revolution an. Die Geschichte erzählt von einem Zug, der während einer globalen Eiszeit rund um die Erde fährt. Die letzten überlebenden Menschen befinden sich an Bord und sind streng in Klassen unterteilt.

Im Lauf der Geschichte erleben wir, wie sich die Unterdrückten aus den hinteren Wagons Schritt für Schritt nach vorne kämpfen. Eigentlich eine klare Sache: Genauso wie der Zug bewegt sich die Handlung von Snowpiercer nur in eine Richtung, nämlich nach vorne. Hauptdarsteller Chris Evans fehlte trotzdem der Durchblick.

Snowpierer bei Netflix: Chris Evans hat das actionreiche Sci-Fi-Meisterwerk zuerst nicht verstanden

Vor wenigen Tagen veröffentlichte GQ ein Video-Interview mit dem Schauspieler, der in den vergangenen Jahren vor allem als Captain America auf der großen Leinwand zu sehen war. Evans lässt in dem Interview auch seine anderen Filme Revue passieren. An Snowpiercer erinnert er sich wie folgt.

Als ich das Drehbuch [zu Snowpiercer] zum ersten Mal gelesen habe, habe ich es nicht ganz verstanden. Ich fragte mich: 'Na und?'

Offenbar musste er sich zuerst mit der Welt des Films anfreunden.

Immer wenn es sich um einen Film handelt, der eine Welt aufbaut, erschafft man eine völlig eigene Umgebung. Es gibt da eine Art Anmaßung, dass man sagen muss: 'Okay, jeder akzeptiert das einfach, es ist einfach so? Niemand ist darüber empört, dass dies die Struktur ist? Das ist einfach die Norm, okay.'

Hier könnt ihr den Trailer zu Snowpiercer schauen:

Snowpiercer - Trailer (Deutsch) HD

Was ihm sehr geholfen hat, war das Vertrauensverhältnis, dass er zu Regisseur und Drehbuchautor Bong Joon-ho (Parasite) während der Arbeit an dem Film aufgebaut hat.

Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der genau weiß, was er will, auch wenn es nicht ganz so ist, wie man es gesehen hat, schafft das Vertrauen. Und als Schauspieler ist es das Wichtigste, dem Regisseur zu vertrauen. Ansonsten spielst du nur in der Defensive.

Dem fertigen Film sind Evans' Unsicherheiten kaum anzumerken. Selten war er so gut als Hauptdarsteller. Snowpiercer gehört definitiv zu seinen besten Rollen.



Sci-Fi-Highlight: Netflix könnt ihr euch gleich zwei Versionen der Snowpiercer-Geschichte anschauen

Wenn ihr euch selbst einen Eindruck von Evans Darbietung in Snowpiercer verschaffen wollt, könnt ihr das aktuell bei Netflix tun. Bei dem Streaming-Dienst gibt es zudem die 2020 gestartete Snowpiercer-Serie, die bisher drei Staffeln mit jeweils zehn Episoden umfasst. Sowohl Film als auch Serien basieren auf der Graphic Novel Schneekreuzer.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.