Bei Netflix: Das ist der vielleicht beste Bruce Willis-Film & er wird viel zu oft vergessen

Bruce Willis hat überraschend seine Karriere beendet. Zu diesem Anlass empfehlen wir euch ein Sci-Fi-Wunder bei Netflix, in dem Bruce Willis sich auf der Höhe seines Schaffens befindet.

Bruce Willis beendet aufgrund einer Krankheit seine große Karriere. Er hinterlässt der Filmlandschaft mehr als seine 5 Stirb langsam-Filme, über die ihn die meisten Menschen kennen dürften.

Wenn es um Bruce Willis' einzigartige Weise geht, einen Blockbuster anzuführen, wird Das fünfte Element eher selten genannt. Zu Unrecht. Den Science-Fiction-Film könnt ihr bei Netflix in der Flatrate streamen oder, noch besser, auf 4K-Blu-ray schauen *. Wir verraten euch, wie Das fünfte Element von Bruce Willis profitiert.

Sci-Fi-Spekaktel mit Bruce Willis bei Netflix: Schaut den Trailer zu Das fünfte Element

Das fünfte Element - 4k Wiederaufführung Trailer (Deutsch) HD

Warum Das fünfte Element vielleicht die beste Bruce Willis-Rolle ist

Das fünfte Element von Luc Besson ist einer dieser Filme, die bis in die letzten Winkel ausstaffiert sind. Das Szenenbild, die Masken, die Frisuren und die Kostüme sind atemberaubend. Viele Effekte sind handgemacht, was den Film zugleich artifiziell und beunruhigend echt wirken lässt, gerade aus heutiger Sicht.

In einem solchen Reizrausch können selbst die charismatischsten Darsteller:innen untergehen. Doch Willis setzt sich durch. Er schafft es, zum magnetischen Zentrum von Das fünfte Element zu werden. Alle Bestandteile richten sich auf ihn aus.

Wie macht er das? Seine Figur Korben Dallas ist eine Mixtur berühmter Space- und Sci-Fi-Helden: ein etwas tumber romantischer Söldner mit großem Herzen. Er besitzt den rauen Charme und die Abgebrühtheit von Han Solo. Die technisierte Welt hat ihn zudem zu einem sinnsuchenden, entfremdeten Menschen werden lassen, der an eine andere Harrison Ford- Figur erinnert: Rick Deckard aus Blade Runner. Wahrscheinlich hat Willis nie so darüber nachgedacht. Er ist mehr ein Instinktdarsteller.

Bruce Willis ist der wichtigste Bestandteil von Das fünfte Element

Mit diesem Instinkt hält er den gesamten Film zusammen, erdet ihn in den richtigen Momenten. Dafür reicht manchmal nur dieser typische Bruce Willis-Blick, mit dem seine Figuren regelmäßig auf abwegige Vorkommnisse, etwa wildgewordene Influencer wie Chris Tuckers Ruby Rhod, reagieren.

Eine Mischung aus WaszurHölleseheichhiergerade und Kommmirbloßnichtzunahe, bei dem sich seine Stirn in Falten zieht, er den Kopf leicht in den Nacken legt und der Blick irgendwie schief angewinkelt ist . Damit schaut er Vincent Vega auf dem Klo in Pulp Fiction an und die schwabbelohrigen Aliens in Das fünfte Element.

So kippt eine Bruce Willis-Actionszene immer wieder spielerisch in Comedy. Dieses besondere Talent kitzelt Luc Bessons bizarre Sci-Fi-Oper effektiver aus ihm heraus als jeder ein andere Film.

