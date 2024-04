Bei Netflix: Einer der besten Abenteuerfilme, den man immer wieder schauen kann, war für seinen Star die absolute Hölle

Im Netflix-Abo könnt ihr einen überragenden Abenteuerfilm streamen, für den der Hauptdarsteller extremste Strapazen auf sich nehmen musste. Der Aufwand hat sich gelohnt.

Kaum ein Bild hat das Abenteuerkino der letzten 25 Jahre so stark geprägt wie ein verzweifelter Tom Hanks, der auf einer einsamen Insel mit einem Volleyball namens Wilson spricht. Mit Cast Away – Verschollen hat Regisseur Robert Zemeckis einen der grandiosesten Vertreter des Genres gedreht, der auch beim x-ten Schauen noch unterhält.

Bei Netflix könnt ihr den Abenteuerfilm gerade im Abo streamen, für den der Hauptdarsteller auch hinter der Kamera durch die Hölle gehen musste.

Abenteuer-Highlight bei Netflix: Darum geht es in Cast Away

In der Handlung des Films spielt Hanks den gestressten Analysten einer Paket-Firma, der über dem Pazifischen Ozean abstürzt. Er überlebt und strandet auf einer verlassenen Insel, wo er allein mit kreativsten Möglichkeiten am Leben bleiben muss. Hilfsmittel sind vor allem die angespülten Pakete, die er im Flieger transportierte.

Mit der großartigen Performance von Tom Hanks wird Cast Away zum mitreißenden Ein-Personen-Film, der dramatische Tiefschläge mit rührendem Optimismus verbindet. Ein echter Klassiker des Abenteuer-Genres, der sich immer wieder lohnt.

UIP Cast Away - Verschollen

Tom Hanks musste körperliche Qualen für Cast Away-Hauptrolle durchleiden

Der Star selbst wird die Vorbereitung auf Zemeckis' Film aber garantiert nicht wiederholen. Wie Koimoi zusammenfasst, musste Hanks eine kräftezehrende Transformation für seine Rolle in dem Abenteuer-Blockbuster durchmachen. Er hat in kurzer Zeit zu-, ab- und dann wieder zugenommen, was durch die knappen Zeitabstände gesundheitlich mehr als gefährlich war.

Der Schauspieler nutzte eine Filmpause von einem Jahr zum Beispiel, um 23 Kilo Körpergewicht zu verlieren, um dann innerhalb von 4 Monaten für die letzten Szenen von Cast Away wieder zunehmen zu müssen. Das brachte ihm laut The Independent zwischenzeitlich sogar Diabetes Typ 2 ein.

Cast Away – Verschollen streamt zurzeit bei Netflix im Abo.

