Eine der besten Horror-Trilogien, die kaum jemand kennt, geht zu Ende: Schocker-Star sorgt im ersten Trailer für Ekel, Grauen und Lachanfälle

Ausnahmeregisseur schließt seine Horror-Trilogie nach X und Pearl mit dem Kracher MaXXXine ab. Der erste Trailer sieht nach einem angemessen blutrünstigen und verstörenden Finale aus.

Zwei endlos unterhaltsame Horror-Highlights der letzten Jahre sind an großen Teilen des Publikums einfach vorbeigezogen: X und Pearl entfesseln blutiges Schocker-Kino mit Genre-Königin Mia Goth. Regisseur Ti West will seine Trilogie in Kürze mit MaXXXine abschließen, die an Teil 1 anknüpft. Einen ersten Trailer gibt es jetzt auch.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu MaXXXine an:

MaXXXine - Trailer (English) HD

Horrorfilm MaXXXine verwandelt Hollywood in ein Blutbad

In MaXXXine will die Protagonisten aus X, Erotik-Star MaXXXine (Goth) eine Schauspielkarriere in Los Angeles beginnen. Der Aufstieg zur Leinwandheldin der Massen gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht. Und schon bald fließt wieder literweise Blut.

Ti West hat es sowohl bei X als auch bei Pearl bisher geschafft, dem Publikum ein wahres Horror-Spektakel abzuliefern. Insbesondere Hauptdarstellerin Mia Goth, die in Teil 1 eine Doppelrolle spielt und im Prequel Pearl die titelgebende, unberechenbare Bauerstochter verkörpert, überzeugt in jeder Szene. Ihre Leistung vor der Kamera bringt Wahnsinn, Verzweiflung, Naivität, Freude und psychopathische Grausamkeit zusammen.

Wann kommt MaXXXine ins Kino?

MaXXXine soll am 4. Juli 2024 in den deutschen Kinos erscheinen. Neben Goth werden unter anderem Elizabeth Debicki (Tenet) und Giancarlo Esposito (The Mandalorian) vor der Kamera zu sehen sein.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.