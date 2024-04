Grandioser Sherlock-Star kehrt bei Netflix zurück: Thriller-Serie legt 69 Jahre alten Klassiker neu auf – ohne das lästige Netflix-Problem

Sherlock-Bösewicht Andrew Scott wird für Netflix zu Ripley und haucht der mehrfach verfilmten Thriller-Figur in 8 Folgen unheimliches neues Leben ein.

Gleich zu Beginn von Ripley schleift die Titelfigur einen Körper hinter sich die Treppe hinunter. Wiederholt schlägt der Kopf der leblosen Gestalt vor den scharfen Schatten des Geländers auf den Stufen auf und es wird klar, dass das Opfer nicht länger am Leben ist. Erst, als eine Stimme von oben wegen der Ruhestörung durch das nächtliche Treppenhaus schallt, hält der Täter inne. Doch am Ende bezeugt nur eine Katze das mörderische Treiben in schönster italienischen Kulisse. Eine Katze und wir, die wir uns bei Netflix vom spielfreudigen Sherlock-Star Andrew Scott in den bestechend schön gefilmten Thriller ziehen lassen.

Darum geht's in Netflix' neuem Thriller-Remake Ripley mit Sherlock-Star Andrew Scott

Netflix' Ripley schenkt dem Sherlock-Schurken seine eigene Serie: Der Kleinkriminelle Tom Ripley (Andrew Scott) wird 1961 von New York nach Italien geschickt. Hier soll er für einen reichen Schiffsbauer dessen Sohn Richard Greenleaf (Johnny Flynn) davon überzeugen, heimzukehren. Doch "Dickie" genießt Papas Geld und das Dolce Vita mit seiner Freundin Marge (Dakota Fanning) zu sehr, um den väterlichen Wünschen nachzukommen. Tom wiederum lernt an Dickies Seite das genussvolle Leben der Oberklasse kennen und begehrt zunehmend, diese Existenz auch für sich selbst zu beanspruchen.

Die vom Sender Showtime (u.a. bekannt für Dexter) produzierte, aber von Netflix veröffentlichte Miniserie Ripley basiert auf dem Buch Der talentierte Mr. Ripley * der US-amerikanischen Psychothriller-Autorin Patricia Highsmith. Der Roman ist der Auftakt einer 5-bändigen Saga und wurde bereits mehrfach verfilmt. Die schwarz-weiße Netflix-Version ist allerdings die erste Adaption als mehrteilige Serie. Ripleys Regisseur und Drehbuchautor aller Episoden ist niemand geringeres als Steven Zaillian (Schindlers Liste).

Endlich eine "schöne" Serie bei Netflix: Ripley gelingt nach 69 Jahren eine erstaunliche Neuauflage

Als Remake einer vertrauten Geschichte steht Netflix' Ripley vor der Herausforderung, Patricia Highsmiths 69 Jahre altem Roman neue Facetten abzugewinnen. Das gelingt der Serie mit Bravour. Denn jede der drei bekanntesten Verfilmungen beleuchtet die Figur aus einer leicht anderen Perspektive. Während Alain Delons Ripley in Nur die Sonne war Zeuge (1960) eher aus dem Affekt heraus mordet und Matt Damons Tom in Der talentierte Mr. Ripley (1999) fast schon in Notwehr handelt, tötet Andrew Scotts Tom Ripley mit einem ruhigen Kalkül, das für Gänsehaut sorgt.

Netflix Talentierter Treppensteiger Mr. Ripley

Wenn der wandlungsfähige irische Schauspieler Andrew Scott die Identität des US-amerikanischen Mr. Ripley überstreift, verliert die Figur trotz des hier stattfindenden Trips in den Kopf eines Psychopathen nie vollständig unsere Sympathien. Anders als Scotts Sherlock-Bösewicht Moriarty ist Tom Ripley kein erratisch-gelangweilter Schurke, sondern ein Gelegenheits-Verbrecher. Nachdem er zu Beginn in New York Briefe stiehlt, um bei deren Adressaten angebliche Mahngebühren einzutreiben, erhält sein Talent in Italien nur unerwartete Chancen, die er einfach nicht verstreichen lassen will. Was seinen Aufstieg nur noch unheimlicher macht.

Entsprechend werden Treppen für Aufsteiger Ripley zum wiederkehrenden Element – und für die Kamera sowohl zum Blickfang als auch zur Metapher. Dass die Serie dabei (fast) ausschließlich in Schwarz-Weiß daherkommt, sollte niemanden abschrecken. Ganz im Gegenteil: Selten hatte Netflix so schöne Bilder zu bieten. Beim Problem des unsäglich "billigen" Netflix-Looks der meisten Serien ist das wie ein Aufatmen.

Die Kameraarbeit von Robert Elswit (There Will Be Blood) changiert zwischen Licht und Schatten und wohl komponierten Einstellungen, die ihre Vorder- und Hintergründe zu nutzen wissen. In der sonnendurchfluteten Landschaft mag so manche:r Italien-Urlauber:in die Farbe zuweilen vermissen, aber als Thriller mit düsterem Noir-Flair macht die Serie Ripley das mit ihrem Ambiente voller Grau-Schattierungen mehr als wett.

