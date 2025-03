Bei Netflix seid ihr falsch: The Rookie-Fans verpassen gleich 2 Gratis-Staffeln, denn die neuesten Folgen ganz woanders

The Rookie-Fans warten bei Netflix bisher erfolglos auf Staffel 6. Im TV gibt es die neuesten Folgen aber bereits zu sehen. Wir haben alle Sendetermine zusammengestellt.

Alle Sendetermine von The Rookie Staffel 6 im Free-TV

The Rookie sorgt bei seinen Fans für Orientierungslosigkeit: Wo kann man die neusten Folgen der Hit-Serie streamen? Im Dezember ist Staffel 6 bereits bei Disney+ angelaufen , aber auf Netflix wartet die Community noch immer auf Staffel 5. Die neuesten Folgen

Die 6. Staffel von The Rookie ist bereits am 27. Februar bei ZDFneo angelaufen. Dort wird immer donnerstags ab 20.15 Uhr eine Doppelfolge ausgestrahlt. Am kommenden Donnerstag, den 20. März, laufen die Folgen 7 und 8 im TV. Staffel 6 besteht aus insgesamt 10 Episoden, das Finale erscheint demnach bereits nächste Woche.

Alle Termine bei ZDFneo im Überblick:

20. März, 20.15 Uhr: The Rookie Staffel 6, Folge 7 und 8

20.15 Uhr: The Rookie Staffel 6, Folge 7 und 8 27. März, 20. 15 Uhr: The Rookie Staffel 6, Folge 9 und 10

Jeweils nach der Ausstrahlung finden sich die neuen Folgen auch in der ZDF-Mediathek. Bereits die 5. Staffel von The Rookie sorgte dort letztes Jahr für absolute Spitzenquoten.

Schaut hier den Trailer zu Staffel 6:

The Rookie - S06 Trailer 2 (English) HD

Wie geht es in Staffel 6 mit The Rookie weiter?

Am Ende von The Rookie Staffel 5 wurde John Nolans (Nathan Fillion) Schülerin Celina (Lisseth Chavez) Opfer einer brutalen Attacke. Nach einem Zeitsprung zu Beginn von Staffel 6 konzentrieren sich die Beamten darauf, die Täter des Übergriffs dingfest zu machen. Derweil bereitet Nolan seine Hochzeit vor und die Lieblings-Turteltäubchen des Päärchens Chenford müssen sich einer schweren Prüfung unterziehen.

