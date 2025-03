Gewinne exklusive Plätze für das Special Screening von Beating Hearts in Köln, Hamburg und Berlin!

Der Millionen-Hit aus Frankreich kommt endlich in die deutschen Kinos! Hier erfahrt ihr, wie ihr die epische Liebesgeschichte vor allen anderen schauen könnt.

Wir veranstalten zusammen mit STUDIOCANAL und Filmstarts drei exklusive Special Screenings von Beating Hearts in Köln, Hamburg und Berlin! Freut euch auf eine wildromantische und knallharte Amour Fou und die Chance, den Film vor dem offiziellen Kinostart zu sehen.

Die Termine:

Köln: 23. März 2025, Cineplex Filmpalast

23. März 2025, Cineplex Filmpalast Hamburg: 24. März 2025, CinemaxX Dammtor

24. März 2025, CinemaxX Dammtor Berlin: 25. März 2025, Filmtheater am Friedrichshain

Beating Hearts – ein Muss für Fans von tragischen Liebesdramen

Beating Hearts ist die packende Geschichte von Clotaire und Jackie, zwei Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen Welten, die sich in einer Zeit voller Bandengewalt und gesellschaftlicher Herausforderungen verlieben. Ein Drama voller Leidenschaft, das von Regisseur Gilles Lellouche mit einem mitreißenden Soundtrack und eindrucksvollem visuellen Stil auf die Leinwand gebracht wurde. Die französischen Stars Adèle Exarchopoulos und François Civil brillieren in diesem modernen „Romeo und Julia“-Drama, das in Frankreich bereits über 5 Millionen Zuschauer:innen begeistern konnte.

Der Film feierte seine Weltpremiere mit Standing Ovations in Cannes und ist ab dem 27. März 2025 in den deutschen Kinos zu sehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Beating Hearts ansehen:

Beating Hearts - Trailer (Deutsch) HD

Seid dabei: Jetzt an der Verlosung teilnehmen!

Um euch die Chance auf 1x2 der limitierten Plätze für die Preview von Beating Hearts zu sichern, müsst ihr lediglich dieses Gewinnspielformular ausfüllen und eure Wunschlocation angeben.

Die Gewinner:innen werden von uns bis zum 14.03.2025 benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.