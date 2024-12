The Rookie Staffel 6 ab morgen bei Disney+, aber die Folgenanzahl ist eine bittere Enttäuschung

Nach WOW kriegt in Deutschland auch Disney+ die 6. Staffel von The Rookie ins Programm. Fans müssen sich aber auf einen ziemlich großen Abstrich gefasst machen.

Als US-amerikanische Network-Serie hat The Rookie pro Staffel normalerweise über 20 Folgen zu bieten. Nach dem Doppelstreik in Hollywood mussten sich allerdings zahlreiche Serienproduktionen kürzer halten, um überhaupt eine (zumeist verspätete) Staffel zu veröffentlichen. Bei The Rookie traf es Staffel 6 – und die gibt es ab dem 18. Dezember bei Disney+ in Deutschland.

Jetzt bei Disney+: The Rookie Staffel 6 ist nur halb so lang wie sonst

Während Netflix-Abonnent:innen immer noch auf Staffel 5 warten, könnt ihr diese bereits seit längerem bei Disney+ streamen und ihr konntet sie sogar schon im Free-TV schauen. Staffel 6 gab es bisher nur bei WOW *. Leider umfasst die 6. Staffel The Rookie nur zehn Episoden, also nur halb so viele wie sonst.



Einige Monate lang gingen 2023 und 2024 Drehbuchschreibende und Schauspielende auf die Straße, um für bessere Arbeitsverhältnisse zu kämpfen. Das führte zum Stillstand vieler Film- und Serienproduktionen. Auch Staffel 6 von The Rookie fühlt sich verknappt und überhastet an, was die kommende Staffel 7 aber mit der Rückkehr auf die klassische Fall-der-Woche-Erzählweise wiedergutmachen möchte.



Wie gehts in Staffel 6 von The Rookie weiter?

In Staffel 6 ist Nathan Fillions John Nolan schon lange kein Neuling mehr. Stattdessen hat er die junge Polizistin Celina auf Streife an seiner Seite. Im Finale der 5. Staffel wurde sie jedoch abends gemeinsam mit ihrem Kollegen Aaron brutal attackiert. Staffel 6 macht einen kleinen Zeitsprung von mehreren Wochen, wo Celina und Aaron ihren Dienst wieder aufnehmen wollen.

Währenddessen sind die Täter:innen noch nicht gefasst und beschäftigen die Rookies die ganze Staffel lang. Die Anwältin Monica Stevens scheint mit ihnen in Verbindung zu stehen. Ihr kann von der Polizei erstmal allerdings nichts nachgewiesen werden.

Währenddessen tut sich auch bei den anderen Polizist:innen und Ausbilder:innen so einiges. Lucy lernt eifrig für ihre Detektivprüfung und Tim stellt ihre frisch errungene Liebesbeziehung auf eine harte Probe. Außerdem steht die Hochzeit von John und Bailey kurz bevor, sowie ein Meilenstein der Serie.

Wenn ihr euch noch tiefer mit The Rookie befassen wollt, macht das mit unserem Podcast.

Podcast-Tipp: Das macht The Rookie so einzigartig

Mit ein paar spannenden Kniffen hebt sie sich The Rookie von anderen Network- und Fall-der-Woche-Serien ab. Im Podcast erfahrt ihr das Erfolgsrezept von The Rookie:

The Rookie bietet uns eine klassische Underdog-Story. In Verbindung mit Fillions Charme, dem tollen, diversen Cast, authentischer Darstellungsweise der Polizeiarbeit und jeder Menge Humor gewinnt The Rookie schnell viele Fans. Aber die Serie ist nicht ohne Probleme – mehr dazu gibt's im Podcast.

