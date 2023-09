Jetzt bei Disney+: 5 (!) neue Abenteuer eines MCU-Lieblings, den wir vielleicht nie wieder im Kino sehen

Seit heute sind 5 MCU-Kurzfilme mit einem der größten Franchise-Lieblinge bei Disney+ zu sehen. Nach dem emotionalsten Marvel-Abschied des Jahres kehrt er vielleicht nie ins Kino zurück.

Die Guardians of the Galaxy sind Geschichte. Sicher, in Zeiten des Multiversums ist niemand jemals richtig tot. Nach dem emotionalen Abschied in Guardians of the Galaxy Vol. 3 wir aber vermutlich nie ein Sequel kommen, wie Regisseur James Gunn behauptet (via Esquire). Da ist es gut, dass Ich bin Groot Staffel 2 ab heute noch einmal einen Liebling der Raumfahrertruppe auf Disney+ zurückbringt.

Bei Disney+: 5 MCU-Abenteuer versüßen den traurigsten Marvel-Abschied des Jahres

Ich bin Groot richtet sich an eine jüngere Zielgruppe. Baumwesen Groot (Originalstimme: Vin Diesel) erlebt in Staffel 2 fünf kleine Abenteuer, in denen er unter anderem einen Schneemann baut und verzweifelt nach Münzen für einen interstellaren Eiswagen sucht.

Disney Groot (Vin Diesel) in Ich bin Groot

Starlord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana) und die meisten anderen Guardians sind dabei nicht zu sehen. Mit Rocket (Bradley Cooper) ist aber immerhin das emotionale Herzstück von Guardians 3 vertreten und versüßt den Abschied, den Marvel-Fans dieses Jahr von der MCU-Truppe nehmen mussten.

Wann kommt I bin Groot Staffel 3 zu Disney+?

Auch wenn es vorerst keine Kinofilme mit den Guardians mehr geben wird, sind weitere Disney+-Abenteuer von Groot nicht unwahrscheinlich. Sollte Staffel 2 erfolgreich sein, rechnen wir im Herbst 2024 mit Staffel 3.

