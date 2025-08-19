Beliebte Fantasy-Rückkehr sofort auf Platz 2 bei Netflix – sie macht sogar Wednesday Konkurrenz

Wednesday hält sich seit knapp zwei Wochen eisern an der Spitze der Serien-Charts bei Netflix. Doch die Rückkehr einer Fantasy-Saga ist auf dem Vormarsch.

Die Netflix-Charts stehen seit zwei Wochen ganz im Zeichen der 2. Staffel von Wednesday. Denn die heiß erwartete Rückkehr mit Jenna Ortega hält sich konkurrenzlos an der Spitze des Serien-Rankings – und das nicht nur in Deutschland. Während der Fantasy-Horror-Hit zeitweise in unglaublichen 91 Ländern auf Platz 1 klettern konnte, steht die Serie viele Tage später noch immer in 61 Ländern auf der Pole-Position.

Der 2. Platz ist weiterhin schwer umkämpft und eine Fantasy-Serie hat nun geschafft, mit ihrer 4. Staffel dicht hinter Wednesday aufzurücken: der Anime Demon Slayer.

Fantasy-Anime Demon Slayer auf Platz 2 bei Netflix: Darum geht's in der Wednesday-Konkurrenz

Die Anime-Serie Demon Slayer dreht sich um den jungen Tanjiro Kamado, der sich zu einem Dämonenjäger ausbilden lässt. Dadurch versucht er eine Heilung für seine kleine Schwester Nezuko zu finden, die selbst in einen Dämon verwandelt wurde.

Die Fantasy-Serie basiert auf dem Manga von Koyoharu Gotoge, der seit 2016 bereits 23 Bände hervorgebracht hat. 2019 ist die 1. Staffel der Serienadaption gestartet und hat sowohl im Heimatland Japan als auch auf internationaler Ebene unglaubliche Zahlen verbuchen können. Der erste Demon Slayer-Kinofilm avancierte 2020 zum erfolgreichsten Anime-Film aller Zeiten.

Staffel 4 adaptiert den Hashira Training Arc und bereitet Tanjiro und seine Freund:innen auf den erbitterten Kampf gegen Oberbösewicht Muzan vor. Die Staffel umfasst acht Episoden und ist seit dem 18. August 2024 bei Netflix verfügbar.

Dort ist Demon Slayer direkt an zahlreichen anderen Titeln vorbeigezogen und hat sich auf Platz 2 der deutschen Netflix-Charts festgesetzt. So sieht die Top 10 des Serien-Rankings aktuell aus:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

