In unglaublichen 91 Ländern (!) auf Platz 1: Netflix-Serie ist völlig zu Recht ein weltweiter Überflieger

Eine von Netflix' größten Hit-Serien ist seit wenigen Tagen zurück und Leute auf der ganzen Welt feiern die neuen Folgen. Die schließen qualitativ nahtlos an Staffel 1 an.

Im Herbst 2022 veröffentlichte Netflix eine Serie, die sich bald zum unglaublichen Phänomen entwickeln sollte. Die Addams Family-Tochter Wednesday traf den Nerv des Publikums mit einer gut zu bingenden Mischung aus dunklem Humor, Fantasy-Grusel und Krimihandlung. Jenna Ortegas gnadenloses Minenspiel tat ihr übriges und beschert Wednesday bis heute den Titel der meistgesehenen englischsprachigen Serie bei Netflix.

Wednesday Staffel 2 wurde heiß erwartet – und toppt in 91 Ländern die Netflix-Charts

252,1 Millionen Views konnte der Streamer (wohlgemerkt nach Eigenangaben) innerhalb der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung einheimsen. Kein Wunder, dass sich nicht nur Netflix viel von Staffel 2 verspricht, sondern auch Millionen von Fans nach fast drei Jahren Wartezeit nach neuen Geschichten über Wednesday Addams dürsten. Die 2. Staffel hat durchaus das Zeug, Season 1 noch zu toppen.



Denn in 91 Ländern, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz, dominiert die 2. Staffel von Wednesday. Laut Flix Patrol ist sie seit letzter Woche dauerhaft in über 90 Ländern auf dem ersten Platz.

Wednesday Staffel 2 erfüllt alle Fan-Wünsche

Nach dem langen Warten sind die Erinnerungen an die Charaktere und die Handlung aus Teil 1 etwas verblasst. Staffel 2 gibt sich aber Mühe, den Einstieg so leicht wie möglich zu gestalten. Die Handlung setzt zu Beginn des neuen Schuljahres der grimmigen Schülerin, selbsternannten Autorin und Hobby-Detektivin Wednesday ein, sodass wir leicht den Einstieg finden. Hauptdarstellerin Jenna Ortega macht keine Gefangenen und brilliert mit No-Bullshit-Naturell wie bereits in Staffel 1.

Nicht nur Moviepilot-Redakteurin Joana zeigte sich im Serien-Check zu Wednesday Staffel 2 begeistert. Fans bejubeln beispielsweise einen sensationellen Kurzfilm innerhalb der ersten Folge, der von niemand Geringerem als Wednesday-Produzent und Kultregisseur Tim Burton inszeniert wurde. Darin wird uns das tragische Schicksal einer Figur offenbart, die in Staffel 2 noch wichtig wird.

Die fantastische Dynamik der dauerverliebten Eltern (Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán, diesmal mit noch größeren Rollen), das stets überraschende Fantasy-Schulen-Setting und die zahlreichen Anspielungen an Großmeister des Kinos tun ihr Übriges. Vor allem in der ersten Episode finden sich ein paar Szenen, die direkt aus Alfred Hitchcocks Horror-Meilenstein Die Vögel stammen könnten und für eine ordentliche Portion Grusel sorgen.

Einziger Kritikpunkt der Fans ist verständlicherweise der Cliffhanger am Ende des 1. Teils von Staffel 2. Zum Glück geht es schon bald mit der restlichen 2. Staffel weiter, die Netflix wie zuletzt auch bei anderen Blockbuster-Serien wie Stranger Things oder Sandman in zwei Blöcke geteilt hat.

Wann erscheint Wednesday Staffel 2, Teil 2?

Auch Teil 2 wird insgesamt vier Folgen umfassen und am 3. September 2025 zu Netflix kommen. Bis dahin könnte sich eine andere Neuerscheinung auf Platz 1 der Charts setzen. Doch wenn Teil 2 von Wednesday startet, wird die Konkurrenz höchstwahrscheinlich wieder klein beigeben müssen.