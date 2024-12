Der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten bekommt 3 (!) weitere Fortsetzungen – die erste kommt schon 2025 ins Kino

Nein, der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten ist nicht mehr Chihiros Reise ins Zauberland, sondern ein Streifen, der zu einer Hit-Serie gehört. Für Nachschub wird gerade gesorgt.

Im Jahr 2020 kam pandemiebedingt nicht besonders viel Neues in die Lichtspielhäuser. Vermutlich war das der Grund, warum Demon Slayer - The Movie: Mugen Train, der erste Anime-Film zur beliebten Serie Demon Slayer, so krass durchstarten konnte.

Das animierte Fantasy-Abenteuer wurde nicht nur zum erfolgreichsten Anime-Film aller Zeiten, sondern auch zum größten japanischen Film überhaupt und stellte sogar Chihiros Reise ins Zauberland sowie Your Name. - Gestern, heute und für immer in den Schatten. Zwei weitere Filme folgten im letzten und diesem Jahr, doch auch das soll noch nicht alles gewesen sein.

Demon Slayer brachte den erfolgreichsten Anime-Film hervor – 2025 geht es mit Trilogie weiter

Ab 2025 wird es eine neue Demon Slayer-Trilogie geben, die mit Demon Slayer: Infinity Castle beginnen soll. Darin wird es laut Crunchyroll um den entscheidenden Kampf zwischen dem Demon Slayer Corps und dem dämonischen Anführer Muzan Kibutsuji gehen. Der Showdown wird sich im besagten Infinity Castle abspielen – und hier ist sogar schon der erste Teaser-Trailer dazu:

Demon Slayer: Infinity Castle - Trailer (English) HD

Die Story geht wie immer auf die Charaktere von Mangaka Koyoharu Gotoge zurück, dessen Demon Slayer-Manga seit 2019 zu den größten Hits des japanischen Comic-Mediums zählt. Im Zentrum steht der mutige Tanjiro Kamadao, dessen Familie während der Taisho-Zeit von Dämonen getötet wird. Nun macht er Jagd auf sie und versucht, seine Schwester vor dem Schicksal, sich selbst in eine Dämonin zu verwandeln, zu bewahren.

Demon Slayer: Infinity Castle wird erneut unter dem Dach von Ufotable von Regisseur Haruo Sotozaki inszeniert. Mit einer Veröffentlichung 2025 darf dank Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment auch in Deutschland gerechnet werden.

Alle weitere Einträge im Demon Slayer-Franchise sind ebenfalls beim Anime-Streamer Crunchyroll abrufbar.