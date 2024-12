Beliebter Abenteuerfilm wird neu aufgelegt – der letzte Versuch scheiterte auf ganzer Linie

Eine ikonische Abenteuergeschichte wird nach dem letzten Kino-Flop erneut aus dem Grab geholt, um euch das Fürchten zu lehren. Nach seinem Evil Dead-Remake dreht Lee Cronin Die Mumie neu.

Wie im Horror-Film üblich, kehrt die Bedrohung am Ende doch nochmal zurück. So darf auch Die Mumie nicht in ihrer Pyramide ruhen, sondern hat sich einen neuen Film gesichert. Diesmal wird der Fokus von The Mummy aber weniger auf das Abenteuer und mehr auf den Horror gelegt, verrät Remake-Regisseur Lee Cronin.

Abenteuerfilm Die Mumie erhält von Blumhouse eine Horror-Neuauflage

Die Mumie-Trilogie mit Brendan Fraser genießt Kultstatus als Abenteuerfilm, der Indiana Jones-Gefühle mitbringt. Der jüngste Revival-Versuch Die Mumie mit Tom Cruises fiel 2017 bei Kritik und Publikum hingegen durch und versenkte ein ganzes Monster-Universum: Universals geplantes Ungeheuer-MCU (Dark Universe) wurde danach nicht weiterverfolgt.

Den unheimlichen Kreaturen eigenständige Filme zu schenken, entpuppte sich in den letzten Jahren als vielversprechendere Alternative. So legt die für ihre Horror-Werke bekannte Produktionsfirma Blumhouse nach Der Unsichtbare und dem bald startenden Wolf Man auch die Mumie in neuem Gewand auf.

Für den Job, die antike Bedrohung zurückzuholen, wurde laut Variety der Filmemacher Lee Cronin auserwählt, der zuletzt 2023 mit dem blutigen Horror-Reboot Evil Dead Rise für Aufsehen sorgte. Er schreibt das Drehbuch und führt Regie. Herr der Ringe-Schmiede New Line Cinema wird den Film ins Kino bringen. Zu seinem neuen Ansatz für das Reboot des gruseligen Abenteuers verriet Cronin bereits:

Das wird anders als jeder Mumie-Film, der euch je unter die Augäpfel gekommen ist. Ich grabe tief in der Erde, um etwas Uraltes und sehr Angsteinflößendes auferstehen zu lassen.

Mehr ist zur Handlung bisher nicht bekannt und auch die Besetzung des Remakes Die Mumie steht noch nicht fest.

Verfilmungen zur Schreckensgestalt der Mumie Verfilmung lassen sich bis ins Jahr 1911 zurückverfolgen. Universal erweckte den untoten Pharao Im-ho-tep 1932 in Die Mumie mit Boris Karloff zum Leben. Die berühmteste Verfilmung bleibt bis heute aber wohl die von Stephen Sommers angestoßene Trilogie von Die Mumie (1999), Die Mumie kehrt zurück (2001) und Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008), der selbst Tom Cruise in der Wüste nicht das Wasser reichen konnte.

Wann kommt der neue Mumie-Film von Lee Cronin ins Kino?

In den USA wurde für Lee Cronins Die Mumie bereits ein Kinostart am 17. April 2026 angesetzt. Einen deutschen Start hat das Remake des ikonischen Horror-Abenteuers noch nicht.

