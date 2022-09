Ben Affleck hat für seine Hochzeitsrede aus einem seiner größten Flops geklaut

Der Gangster-Kracher Live By Night ging an den Kinokassen unter. Macher Ben Affleck ist das egal. Er zitierte den Flop dennoch bei seiner Hochzeit.

Ben Affleck zitiert für Jennfer Lopez aus verschmähtem Gangster-Flop

Ben Affleck und Jennifer Lopez galten als eines der berühmtesten Star-Pärchen der frühen 2000er. 2021 fanden sie überraschend wieder zusammen und(via Variety ). Bei der Zeremonie spielte offenbar einer von Afflecks größten Kassen-Flops eine zentrale Rolle. Der Star zitierte nämliche einige Sätze aus dem Gangsterfilm Live By Night in seiner Hochzeitsrede. .

Das geht aus Lopez' Newsletter On the JLo hervor, nach dem Affleck die magischen Worte "Das hier ist der Himmel, genau hier. Wir leben drin" aus dem Gangsterfilm entnahm. Im Gangster-Drama um den Schmuggler-Chef Joe (Affleck) werden sie von der gescheiterten Schauspielerin Loretta (Elle Fanning) ausgesprochen, die sich nach ihrer Heroinabhängigkeit der religiösen Strenge ihres Vaters unterordnet.

© Warner Bros. Entertainment Elle Fanning und Ben Affleck in Live By Night

Ob es sich um ein passendes Zitat für eine Hochzeit handelt, mag jeder für sich selbst entscheiden. Laut Newsletter benutzte Affleck aber nicht aus Eitelkeit eine Zeile aus dem Film. Vielmehr handelt es sich um ein Lieblingszitat von Lopez.

Lopez und der kritische Konsens sind über die Qualität des Films also ganz offenbar geteilter Meinung. Bei Kinostart kam das Gangster-Drama weder bei Kritik (via Metacritic ) noch an den Kinokassen (via The Numbers ) besonders gut an. Unter Afflecks Regiearbeiten ist es der mit Abstand am schlechtesten bewertete Film.

Was haltet ihr von Ben Afflecks Hochzeits-Zitat?