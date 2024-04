Berührende Bruce Willis-Geschichte: Deshalb liebte ihn jeder bei seinem größten Sci-Fi-Kracher

Blockbuster-Legende Jerry Bruckheimer arbeitete beim Sci-Fi-Kracher Armageddon mit Bruce Willis zusammen und erinnert sich an das großzügige Verhalten des Schauspielers am Set.

Nach einer über 40-jährigen Karriere in der Filmbranche legte Bruce Willis 2022 sein Amt als Schauspieler aufgrund seiner Aphasie-Erkrankung nieder. In den 1990er und 2000er Jahren galt Willis jedoch als einer der größten Hollywood-Stars seiner Zeit und war in zahlreichen Blockbustern zu sehen.

Darunter war auch Michael Bays Armageddon - Das jüngste Gericht, wo er mit dem legendären Produzenten Jerry Bruckheimer (Fluch der Karibik) zusammenarbeitete. Dieser erinnerte sich jüngst an die gemeinsame Zeit mit Willis ‒ und hatte eine äußerst berührende Geschichte über den Stirb langsam-Star auf Lager.

Bruce Willis ging am Armageddon-Set großzügig mit der Filmcrew um

So verriet Jerry Bruckheimer gegenüber People , dass sich Bruce Willis am Armageddon-Set stets zuvorkommend gegenüber der Filmcrew verhalten habe: "Bruce ist so ein guter Typ. Er war so großzügig gegenüber der Filmcrew."

Buena Vista Armageddon - Das jüngste Gericht

Dabei erinnert sich Bruckheimer an einen ganz besonderen Vorfall. Denn die Filmcrew habe am Set des Sci-Fi-Blockbusters untereinander wöchentliche Gewinnspiele veranstaltet, an denen sich Bruce Willis stets mit finanzieller Unterstützung beteiligte:

Sie hatten Verlosungen und er hat viel Geld mit in den Hut geworfen und die Crew-Mitglieder, die gewonnen haben, haben am Ende der Woche eine schöne Extrasumme Bargeld mitgenommen.

Wo gibt es Armageddon mit Bruce Willis zu sehen?

Wenn ihr euch den Sci-Fi-Blockbuster jetzt noch einmal anschauen möchtet, habt ihr aktuell bei Disney+ im Streaming-Abo die Möglichkeit dazu:

