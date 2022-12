Besorgniserregende Ausagen über neue Marvel-Serie, die später kommt als gedacht: Es gab einfach nicht genug Zeit

Die kommende MCU-Serie Echo soll mehrere Marvel-Figuren wie Daredevil und den Kingpin versammeln. Jetzt gibt es neue Berichte über die problematische Produktion und einen späteren Release-Termin.

Zu den spannendsten kommenden MCU-Projekten zählt das Hawkeye-Spin-off Echo. Die Marvel-Serie für Disney+ dreht sich um die titelgebende (Anti-)Heldin (Alaqua Cox), die wir schon in Hawkeye kennengelernt haben, und bringt Fan-Lieblinge wie Daredevil und den Kingpin zurück.

Eigentlich sollte Echo im Sommer 2023 starten. Jetzt gibt es jedoch besorgniserregende Berichte, die von einem verschobenen Start unterstrichen werden.

Schaut hier noch Yves' Video-Ranking aller MCU-Filme und -Serien 2021:

Von Müll bis Meisterwerk - Ich ranke alle Marvel Filme und Serien aus 2021 | Ranking

Bei der neuen MCU-Serie Echo gibt es wohl Probleme hinter den Kulissen

Wie The Direct berichtet, wurde der Start von Echo um mindestens sechs Monate verschoben. Das bestätigte die Showrunnerin Marion Dayre, als sie kürzlich zu Gast im The Writers Panel -Podcast war. Ihrer Aussage nach soll Echo wahrscheinlich ein Jahr nach der Veröffentlichung der Podcast-Folge mit ihr erscheinen, was Dezember 2023 bedeuten würde.

Im Gespräch vergleicht sie ihre Arbeit an Echo mit dem Vorgehen bei Serien wie Better Call Saul, wo jede Episode in drei größeren Schritten Stück für Stück aufgebaut wird. Dabei sagt sie, dass es bei Marvel nicht genug Zeit gäbe, es auf diese Weise zu machen.

Auf Twitter postete die Insiderin Lizzie Hill laut The Direct im November schon, dass sie Probleme am Set von Echo mitbekommen hätte:

Ich habe in letzter Zeit aus zuvor zuverlässigen Quellen Dinge gehört, die mich sehr, sehr besorgt über #Echo machen. Es wurde berichtet, dass frühere Marvel-Produktionen Probleme hatten, dann aber alles in Ordnung war, also mache ich mir normalerweise keine Sorgen, aber ... ich mache mir Sorgen. In der Hoffnung, dass ich falsch liege.

Ob die Infos der Insiderin mit den Zeitproblemen zusammenhängen, die von der Echo-Showrunnerin erwähnt wurden, ist nicht bekannt. Genauere Infos zur Produktion und dem Veröffentlichungstermin der kommenden MCU-Serie folgen sicherlich noch.

Macht ihr euch Sorgen um die Echo-Produktion?