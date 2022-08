Einzigartiger Marvel-Fiesling in neuer MCU-Serie: Erste Bilder bestätigen Rückkehr auf Disney+

In der kommenden Disney+-Serie Echo werden gleich mehrere MCU-Figuren zurückkehren. Erste Bilder vom Marvel-Dreh zeigen jetzt einen bekannten Fiesling.

Echo ist eine der spannendsten Disney+-Serien aus Marvels Phase 5. Nicht nur konzentriert sie sich auf die schon in Hawkeye aufgetretene titelgebende Heldin ( Alaqua Cox ), sie

Rückkehr als Unterwelt-Boss Kingpin wurde schon prophezeit, jetzt bestätigen es die ersten Set-Bilder endgültig.

Marvel-Bösewicht kehrt auf ersten Bildern zu neuer Disney+-Serie zurück

Die wurden nun auf Instagram veröffentlicht. Es handelt sich um Bilder vom Dreh, die D'Onofrio in dem für Kingpin typischen weißen Anzug zeigen. Besonders fröhlich schaut er nicht drein. Und neue Haare sind ihm auch keine gewachsen.

Der Verbrecher-König war zuletzt im Finale der Disney+-Serie Hawkeye zu sehen, wo durch Echos Hand vermeintlich zu Tode kam. Die neuen Bilder legen daher nahe, dass die kommende Serie den Bösewicht womöglich nur in Rückblenden zeigt.

Wann kommt die MCU-Serie Echo mit Vincent D'Onofrio zu Disney+?

Ob das den Tatsachen entspricht, werden Marvel-Fans leider erst nächstes Jahr in Erfahrung bringen können. Echo soll im Sommer 2023 auf Disney+ starten. Neben dem Kingpin kehrt auch Charlie Cox als Daredevil in der Serie zurück.

Freut ihr euch auf Echo?