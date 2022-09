Besser als alle MCU-Serien: Deutscher Start für DC-Highlight Peacemaker steht nach 9 Monaten Wartezeit endlich fest

Mit Peacemaker bekommt das von John Cena gespielte The Suicide Squad-Mitglied seine eigene Serie. Nach der US-Veröffentlichung hat das gefeierte DC-Highlight endlich einen deutschen Starttermin.

Mit The Suicide Squad hat Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn nach der misslungenen David Ayer-Verfilmung eine viel bessere Adaption geschaffen. Der Film hat danach auch ein Spin-off bekommen, das sich um John Cenas abgedreht-fiese Figur Peacemaker dreht.

Nachdem die gleichnamige DC-Serie schon im Januar 2022 bei HBO Max in den USA startete, war ein deutscher Termin bis jetzt noch nicht bekannt. Nun steht aber fest, dass Peacemaker im Oktober endlich auch bei uns als Stream erscheint.

DC-Highlight Peacemaker kommt Mitte Oktober zu RTL+

Wie fernsehserien.de berichtet, starten alle acht Folgen der 1. Staffel Peacemaker am 13. Oktober bei RTL+. Der Streamingdienst sicherte sich Anfang des Jahres die Rechte an HBO Max-Produktionen.

Schaut hier schon mal das geniale Peacemaker-Intro:

Peacemaker - S01 Opening Credits HD

Nach The Suicide Squad ist James Gunn auch wieder als treibende kreative Kraft für Peacemaker verantwortlich. Als Showrunner übernahm er bei der DC-Serie für fünf von acht Episoden die Regie und schrieb die Drehbücher zu allen. Neben John Cena in der Hauptrolle kehren auch Steve Agee und Jennifer Holland als John Economos und NSA-Agentin Emilia Harcourt aus The Suicide Squad zurück.

Bei der Moviepilot-Community kommt Peacemaker auf eine sehr hohe Durchschnittswertung von 7,8. Damit schneidet die DC-Serie besser ab als alle MCU-Serien wie WandaVision (7,4) oder Loki (7,4).

In den USA kam die 1. Staffel Peacemaker auch sehr gut an, so dass bereits eine 2. Staffel in Auftrag gegeben wurde. Deutsche DC-Fans dürfen sich aber jetzt erstmal auf den Auftakt der Serie freuen.

