Besser als Der Herr der Ringe: Saruman-Darsteller Christopher Lee verzichtete für diesen Film auf sein gesamtes Gehalt und hält ihn für den bestens einer Karriere

Christopher Lee hat an legendär guten und beliebten Filmen wie der Herr der Ringe-Trilogie mitgewirkt. Aber eines seiner Werke findet er selbst noch viel besser.

Ihr kennt Sir Christopher Lee wahrscheinlich als Saruman aus den Der Hobbit- und Der Herr der Ringe-Filmen, als Dracula oder als Count Dooku aus Star Wars. Aber all diese Rollen und Streifen sind nichts im Vergleich zu einem ganz bestimmten Projekt, in dem Christopher Lee damals sogar komplett kostenlos mitgespielt hat.

Christopher Lee ist lange Zeit am häufigsten nach diesem Film gefragt worden – bis Der Herr der Ringe

Christopher Lee war in seinem Leben an mehreren Hundert Filmen beteiligt, aber einer davon erregte bis zum Erscheinen der Herr der Ringe-Trilogie ganz besonders viel Aufsehen. Dabei handelt es sich um den kuriosen und sehr speziellen Folk-Horror-Film The Wicker Man.

Nach genau diesem verschrobenen Werk wurde der Schauspieler laut eigenen Angaben in einem Interview mit Total Film von 2005 ganz besonders oft gefragt. Wohl einfach deswegen, weil der Streifen zu einem echten Kultfilm avanciert ist, der mit der Zeit ein immer größeres Publikum finden konnte.

Als dann die Der Herr der Ringe-Filme mit Christopher Lee als Saruman erschienen sind, änderte sich das. Fortan wurde der Schauspieler in erster Linie auf dieses Projekt angesprochen.

The Wicker Man war stets Christopher Lees Lieblingsfilm seines eigenen Œuvres

Was aber nichts daran änderte, dass The Wicker Man nach wie vor der Lieblingsfilm des Schauspielers war. Gegenüber Total Film erklärte Christopher Lee vor mittlerweile 20 Jahren:

Jetzt ist es Herr der Ringe. Aber ich werde immer noch häufig nach The Wicker Man gefragt, weil es einer der größten Kultfilme aller Zeiten geworden ist. Das ist wirklich die Geschichte meiner Karriere, Kultfilme zu machen. Und ich habe immer gesagt, dass es der beste Film ist, den ich je gemacht habe. Selbst in seiner zerstückelten Form.

Damit spielte er darauf an, dass The Wicker Man in den 1970er Jahren nur in einer stark gekürzten Version erschienen ist, die nie an die ursprüngliche Version des Regisseurs Robin Hardy herangekommen sein soll.

Die 12 fehlenden Minuten galten lange als verschollen, sind mittlerweile aber wieder aufgetaucht. Der Director's Cut, den ihr hier beispielsweise bei Amazon bekommt* , liefert mit 99 Minuten aber wieder die volle Breitseite.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu The Wicker Man ansehen:

The Wicker Man - Trailer (Englisch)

Christopher Lee hat für The Wicker Man keine Gage bekommen

In der The Wicker Man Enigma -Doku von 2001 gab Sir Christopher Lee zu Protokoll, komplett gratis an dem Film mitgewirkt zu haben. Die meisten Leute hätten ihm das zwar nicht geglaubt, aber er habe damals sogar noch den Vertrag gehabt, um es zu beweisen.

Manche Dinge mache man ihm zufolge eben einfach aus Liebe. Wenn die Verantwortlichen damals alle ganz normal für ihre Mitarbeit an The Wicker Man bezahlt hätten, wäre der Film wohl nie zustande gekommen.

