Besser als Reacher: Alan Ritchson kehrt nach 13 Jahren zur Fortsetzung seiner ersten Erfolgsserie zurück

Dank des massiven Erfolgs von Reacher bei Amazon ist Schauspieler Alan Ritchson in aller Munde. Nun soll er zu der Serie zurückkehren, die ihn vor über eine Dekade bekannt gemacht hat.

Als schlagfertiger Jack Reacher dominiert Alan Ritchson das Streaming-Angebot von Amazon Prime Video. Seit zwei Staffeln führt er die serielle Verfilmung der gleichnamigen Romanreihe an. Es ist jedoch nicht die erste Serie in seinem Schaffen. Bereits von 2010 bis 2011 war er in der Comedy Blue Mountain State zu sehen.

Genau genommen markiert Blue Mountain State Ritchsons erste große Hauptrolle. Drei Staffeln mit insgesamt 39 Episoden verkörperte er den hünenhaften Kevin "Thad" Devlin Castle, ehe die College-Komödie eingestellt wurde. Nun sieht es ganz so aus, als dürfen wir uns über ein unerwartetes Revival mit dem Original-Cast freuen.



Neue Blue Mountain State-Serie: Reacher-Star Alan Ritchson kehrt zu seinen Comedy-Wurzeln zurück

Wie Deadline berichtet, befindet sich eine Fortsetzung zu Blue Mountain State in Planung. Ritchson soll gemeinsam mit seinen Co-Stars Darin Brooks und Chris Romano an die titelgebende Universität zurückkehren, wo sie einst als Footballspieler große Erfolge feiern konnten. Die Mountain Goats sind nach über einer Dekade wieder vereint.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blue Mountain State schauen:

Blue Mountain State - Trailer (English)

Hinter der neuen Serie steckt Lionsgate Television. Das Studio hat bereits die Produktion des Originals begleitet. Wo die neue Blue Mountain State-Serie veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Laut Deadline konkurrieren aktuell die beiden Streaming-Dienste Netflix und Amazon als potenzieller Heimathafen für die Goats.

In den USA hat Blue Mountain State dank Netflix neue Popularität gewonnen. Die Serien-Rückkehr würde somit perfekt ins Angebot des Streamers passen. Amazon hat aber auch einige gute Gründe, sich das Projekt zu sichern. Nicht zuletzt könnte dadurch die Beziehung zu Ritchson über Reacher hinaus gefestigt werden.

Bei Moviepilot ist Blue Mountain State sogar einen Tick beliebter als Reacher. Während die Action-Serie aktuell auf einen Bewertungsdurchschnitt von 7,3 von 10 Punkten kommt, hält sich die Football-Comedy selbst nach all den Jahren sehr stabil mit 7,6 von 10 Punkten – ein beachtlicher Wert bei über 1000 Bewertungen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Blue Mountain State zurückkehrt. Bereits 2016 meldeten sich Ritchson, Brooks und Roman in einem ergänzenden Spielfilm zurück, der damals via Kickstarter finanziert wurde. In Blue Mountain State: The Rise of Thadland gibt es eine 90-minütige Zugabe zu der Comedy von Chris Romano und Eric Falconer.

Wann startet die neue Blue Mountain State-Serie?

Ein konkretestes Startdatum für das Comeback der Mountain Goats steht noch nicht fest. Dazu befindet sich das Projekt noch in einem viel zu frühen Stadium. Vorerst müssen die Verträge mit den Stars unterschrieben werden. Wenn das alles unter Dach und Fach ist, kann die Produktion in die ernste Phase übergehen.

