Hexen-Horror aus dem MCU: Neuer Trailer zur Marvel-Serie, die Fans seit 3 Jahren bewusst in die Irre führt

Bereits nächsten Monat führt Agatha All Along das Erbe der Marvel-Serie WandaVision bei Disney+ fort. Jetzt gibt's den neuen Trailer zur schaurigen Horrorkomödie voller Rätsel.

Das Marvel Cinematic Universe begann vor drei Jahren eine neue Ära bei Disney+ mit der Serie WandaVision, die bis heute unerreicht bleibt. Das könnte sich schon nächsten Monat ändern. Dann startet mit Agatha All Along der geistige Nachfolger, der die Geschichte der unberechenbaren Bösewichtin Agatha Harkness (Kathryn Hahn) fortsetzt.

Nachdem zuletzt ein erster Teaser spannende Einblicke in das Projekt gab, wurde im Rahmen des Disney-Events D23 am vergangenen Wochenende nun der erste richtige Trailer zu Agatha All Along veröffentlicht, der einen wilden Mix aus Horror, Comedy, jeder Menge Mysterien und sogar Musical verspricht.

Agatha All Along stellt im Trailer die neue Marvel-Bösewichtin vor

Die Geschichte von Agatha All Along knüpft dort an, wo WandaVision aufgehört hat. Die "böse" Hexe von Westview wurde mit einem Fluch belegt, der sie in einer TV-Persönlichkeit gefangenhält. In diesem Fall glaubt sie, Mordermittlerin in einer Krimiserie zu sein. Sobald sich Agatha von der Verzauberung befreien kann, will sie wieder zu alter Stärke zurückfinden. Dafür muss sie den legendären Hexenweg beschreiten. Das geht aber nur mit einem eigenen Hexenzirkel.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Agatha All Along schauen:

Agatha All Along - S01 Trailer (Deutsch) HD

In Agatha All Along versammelt die titelgebende Schurkin eine ganze Reihe von Magierinnen um sich. Dazu zählt auch die "grüne" Hexe Rio Vidal, die von Aubrey Plaza (White Lotus) gespielt wird. Der Trailer enthüllt sie bereits als geheime Szenendiebin, die nicht nur als Verbündete, sondern auch als fiese Gegenspielerin auftritt. Überraschend kommt das nicht: Schon in der Marvel-Serie Legion konnte Plaza unter Beweis stellen, wie genüsslich und unberechenbar sie eine Bösewichtin spielen kann.

Geschaffen wurde Agatha All Along von Jac Schaeffer die zuvor auch die Drehbücher zu WandaVision verantwortete. Zum Cast gehören neben Hahn und Plaza auch Joe Locke (Heartstopper), Patti LuPone (Beau is Afraid), Sasheer Zamata (Exploding Kittens), Ali Ahn (Diplomatische Beziehungen) und WandaVision-Rückkehrerin Debra Jo Rupp.

Agatha All Along wird ein neues Rätsel-Feuerwerk für Marvel-Fans

In WandaVision konnten Marvel-Fans Woche um Woche miträtseln, was wirklich hinter dem schrägen Trip durch unterschiedliche Sitcoms steckte. Daran will auch Agatha All Along anknüpfen und stellt uns bereits einen mysteriösen Jugendlichen als Hauptfigur vor, der offiziell lediglich den Namen Teen trägt.

Disney+ Agatha will das Teen-Rätsel knacken

Die mögliche Identität des jungen Hexenbegleiters ist nur eines von vielen Rätseln, die es in Agatha All Along zu ergründen gibt. Im Rahmen einer Pressekonferenz, an der auch Moviepilot teilnahm, versprach Produzentin Mary Livanos, dass die Marvel-Serie einer Puzzlebox gleichkommt, die das Publikum bis zur letzten Folge miträtseln lässt.

Dass in dieser Serie nichts so ist, wie es scheint, beweist schon der Titel. Erstmals im November unter dem Namen Agatha House of Harkness angekündigt, wechselte das MCU-Projekt seither mehrfach den Titel. Und das war schon das erste Rätsel der Marvel-Serie, wie Produzent Brad Winderbaum verrät:

Natürlich sollte [der Titel] schlussendlich immer Agatha All Along lauten. Es hat so viel Spaß gemacht, jede neue Titelenthüllung zu beobachten. Alle meinten: 'Oh, sie ändern den Titel. Was bedeutet das?' Und versuchten, es zu entschlüsseln [...] Es gibt so viele Enthüllungen in dieser Show, die einfach so schön und wunderbar sind.

Wann startet Agatha All Along bei Disney+

Agatha All Along startet am 19. September 2024 bei Disney+ in Deutschland. Zum Auftakt gibt es zwei Episoden. Die restlichen sieben Folgen gehen danach im Wochentakt bis zum 6. November 2024 bei dem Streaming-Dienst online.