"Beste Szene der Serie": House of the Dragon-Fans sind von Episode 7 begeistert

Die neue Episode von House of the Dragon sorgt bei Fans der Serie für Jubel. Grund sind kinematische Drachen-Aufnahmen und eine Armee aus Bastarden.

Die vorletzte Episode der 2. Staffel von House of the Dragon hat uns erreicht und bei Fans für rege Begeisterung gesorgt. So hält Episode 7 aktuell eine Wertung von 9,1 von 10 Punkten bei IMDb und ist damit hinter Episode 4 die zweitbestbewertete Folge der gesamten Staffel. Bei Metacritic landet die Folge mit dem Titel Die Rote Saat mit einer Wertung von 8,3/10 sogar auf der bisherigen Spitzenposition der Season.

Fantasy-Fans teilten sich daraufhin auf X (ehemals Twitter) mit, um die neue House of the Dragon-Folge zu diskutieren. Dabei sorgten vor allem neue Drachenreiter:innen, ästhetische Shots und Rhaenyras (Emma D'Arcy) Armee der Bastarde für Zuspruch.

House of the Dragon-Fans feiern Episode 7 von Staffel 2

So erklärte ein Fan auf X, dass in der neuen Folge gleich mehrere spannende Punkte zusammenkamen:

Kein Kriston Kraut für eine ganze Folge. Hugh und Ulf sind jetzt Drachenreiter für die Guten. Daemon hat mit Menschen geredet. Es gibt einen neuen Lord Tully. Hat mit folgender Szene geendet. Eine Episode von Qualität.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein weiterer Fan stimmte ebenfalls in den Lobgesang für die finale Szene der Episode ein, in der Rhaenyra auf Dragonstone vor ihrer Drachenarmee zu sehen ist: "Beste Szene der Serie!!!!"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch einem anderen Fan wird das Bild von Rhaenyra und ihren Drachen noch lange im Gedächtnis bleiben:

Ich gehe ins Bett mit diesem Bild im Hinterkopf. Die Macht, die das symbolisiert. Die Drachen brüllen mit einer Stimme. Unsere Königin trägt die Farben ihres Hauses. Oh, wir sind sowas von zurück, Baby. *bis die Dinge wieder komplett den Bach runtergehen, weil Willkommen in Westeros, Leute*

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere Fans feierten vor allem den Handlungsstrang um die Armee der Bastarde, die Rhaenyra zu neuen Drachenreiter:innen für Vermithor verhelfen soll. So schrieb ein X-User: "'Also, lasst uns eine Armee von Bastarden erschaffen' - Rhaenyra"



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein weiterer Fan verglich Rhaenyras Ansprache mit einer besonderen Szene aus Shrek: "Rhaenyras Rede an die Bastarde bevor sie versuchen, Vermithor zu besteigen"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Handlungsstrang um Vermithor zeigt für einen Fanatsy-Fan auf X jedoch gerade die Charakterentwicklung von Rhaenyra auf:

Ich bin von dem Fakt ermutigt, dass House of the Dragon etwas Komplexeres und Menschlicheres mit Rhaenyra macht. Die Vermithor-Sequenz. Was für eine tolle Episode das war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Geschichte von House of the Dragon im Staffelfinale weiter entfaltet und ob die Serie hier qualitativ noch einmal eine Schippe drauflegt. Das Finale von Staffel 2 erreicht uns als Episode 8 in der Nacht vom 4. auf den 5. August 2024 im Streaming-Abo bei WOW *.

Podcast: Die 8 besten Serienenden aller Zeiten

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir über die besten Serienenden aller Zeiten. Mit dabei sind TV-Meilensteine wie The Wire, Six Feet Under und natürlich Die Sopranos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben acht besondere Finalepisoden zusammengetragen, die ihre Serien zu einem würdigen Abschluss geführt haben. Manchmal lagen wir weinend auf dem Boden, manchmal konnten wir uns vor Lachen kaum halten. Bevor ihr euch in den Podcast stürzt, sei jedoch eine große Spoiler-Warnung ausgesprochen!



*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.