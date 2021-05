Bestes Herr der Ringe-Duo verspricht gloriose Rückkehr und uns wird schon ganz warm ums Herz

Der Herr der Ringe-Fans dürfen frohlocken, denn eine Reunion, an der wir alle Anteil haben dürfen, steht bevor: Wir tauchen ganz tief in die schönste Mittelerde-Freundschaft ein.

Welche Herr der Ringe-Freundschaft ist die beste? Gimli und Legolas fanden trotz ihrer verfeindeten Rassen zusammen und Sam war immer für seinen Meister Frodo da. Doch die lustigste und glaubhafteste Freundschaft der Peter Jackson-Trilogie teilen immer noch Merry und Pippin.

Das Hobbit-Duo fand nicht nur deshalb den Weg in unsere Herzen, weil sie viel Witz in eine düstere Welt brachten, sondern auch weil die Schauspieler Dominic Monaghan und Billy Boyd ihre Freundschaft (auch Jahre später noch) zusätzlich und öffentlich jenseits der Kamera auslebten. Dass sie jetzt die Herr der Ringe-Reunion in einem Podcast feiern, klingt mehr als vielversprechend.

Für Herr der Ringe-Fans wird Freundschaft jetzt hörbar ... wie eine Zwiebel

Mittelerde-Fans mögen derzeit auf die neue Herr der Ringe-Serie bei Amazon warten, doch das angekündigte Hobbit-Hörerlebnis mit den Merry und Pippin-Darstellern soll uns im Podcast noch einmal in die Hoch-Zeit von Peter Jacksons Dreharbeiten in Neuseeland zurückführen.

Der Herr der Ringe-Podcast wird The Friendship Onion heißen. Denn Dominic Monaghan und Billy Boyd wollen die vielen (Zwiebel-)Schichten ihrer Freundschaft unter die Lupe nehmen - vor und hinter der Kamera.

Schon jetzt ist der Herr der Ringe-Podcast der Stars in gängigen Podcast-Apps wie z.B. bei Spotify mit einer ersten Hörprobe zu finden.

Am Dienstag, den 18. Mai 2021 startet der Podcast der Herr der Ringe-Freunde dann ganz offiziell. In einem Ankündigungs-Video versprühten die zwei Schauspieler bereits Vorfreude und stellten ihr Projekt vor:

Also poliert als schon einmal eure English-Kenntnisse auf, denn Merry und Pippin werden zusätzlich weitere Herr der Ringe-Stars einladen.

Worum geht's im Podcast The Friendship Onion? Herr der Ringe-Co-Stars, Erinnerungen und mehr

Der Podcast von "Dom und Billy" richtet sich vorrangig an Herr der Ringe-Fans, denn die zwei versprechen, in Erinnerungen zu den Mittelerde-Dreharbeiten zu schwelgen, mit exklusiven neuen Infos einen (auditiven) Blick hinter die Kulissen zu gewähren und Fan-Fragen zu beantworten.

Außerdem werden Interviews mit Cast und Crew von Der Herr der Ringe-Trilogie Teil der Show sein - auch wenn die genauen Gäste noch nicht verraten wurden. Co-Hobbit Frodo aka Elijah Wood durfte die erste Folge übrigen schon hören und zeigte sich begeistert:

Ich kann es gar nicht erwarten. Ich hatte das Vergnügen, die Pilot-Episode zu hören und es ist großartig, diesen zwei urkomischen Herren beim köstlichen Gespräch zu lauschen.

Wöchentliche Episoden können uns bald eine ordentliche Dosis Nostaglie mitgeben. Ein Mittelerde-Ausflug ist in Pandemie-Zeiten bequem von zu Hause sicherlich nicht die schlechteste Idee. Auf diese Weise war Frodos Abschied von Merry und Pippin am Ende von Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs dann irgendwie doch nicht für immer.

