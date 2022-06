Bildgewaltige Neuerfindung eines absoluten Sci-Fi-Klassikers jetzt neu im Heimkino – in einem limitierten Steelbook

Matrix 4 mit Keanu Reeves könnt ihr seit kurzem auf Blu-ray vorbestellen. Die Neuauflage des Sci-Fi-Actionklassikers gibt es in verschiedenen Versionen, darunter auch ein hochwertiges Steelbook.

Letztes Jahr startete die heißerwartete Fortsetzung des Sci-Fi-Klassiker Matrix in den deutschen Kinos. Seit wenigen Tagen könnt ihr Matrix Resurrections mit Keanu Reeves in der Hauptrolle für euer Heimkino kaufen. Es gibt einige Version, darunter auch ein limitiertes Steelbook in 4K. Erfahrt, warum sich der Film unbedingt fürs Heimkino lohnt.

Diese Heimkino-Versionen von Matrix 4 gibt es

Darum geht es in der Sci-Fi-Fortsetzung Matrix 4 mit Keanu Reeves

In San Francisco lebt der Videospiel-Schöpfer Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) sein Leben, kann jedoch den Verdacht nicht abschütteln, dass irgendetwas nicht stimmt. Langsam beginnt er an einem eigenen Verstand zu zweifeln, wogegen auch die Pillen, die er täglich schluckt, nichts ändern können. Lest hier, wie Matrix 4 die Reihe neu definiert.

© Warner Home Matrix 4-Steelbook

Eine Frau (Carrie-Anne Moss), der er begegnet, kommt ihm bekannt vor, obwohl er sie nicht einordnen kann. Und scheinbar völlig Fremde (Jessica Henwick und Yahya Abdul-Mateen II) kommen auf ihn zu und behaupten, ihn als "Neo" zu kennen. Kann es sein, dass seine Welt nur eine Illusion ist, der er entkommen muss – und das nicht zum ersten Mal?

Schaut den Trailer zu Matrix 4

Matrix Resurrections - Trailer 2 (Deutsch) HD

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K?

Nicht alle Fans sind mit der Fortsetzung zufrieden, allerdings wartet Regisseurin Lana Wachowski wieder mit vielen großen Bildern, spannenden visuellen Einfällen und toll choreografierter Action auf. Das verdient auch im Heimkino die bestmögliche Qualität.

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film mit aufwendigen Effekten und einer dynamischen Inszenierung Vorteile hat.

