Deutscher Kinostart von Horizon 2 steht fest, obwohl das Kevin Costner-Epos in den USA gestrichen wurde

Der Kinostart der Horizon-Fortsetzung wurde in den USA gestrichen. In Deutschland soll Teil 2 aber weiterhin im November auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Seit letzter Woche läuft das neue Kevin Costner-Epos Horizon in den deutschen Kinos. Dabei handelt es sich um den ersten Teil einer Saga, die auf insgesamt vier Filme ausgelegt ist. In den USA hat Horizon 1 an den Kinokassen jedoch so enttäuschend abgeschnitten, dass dort der Start der Fortsetzung im Kino vorerst gestrichen wurde. Der deutsche Kinostart von Horizon 2 ist aber immer noch fest eingeplant.

Horizon 2 soll in Deutschland weiterhin im November ins Kino kommen

In den USA wurde Horizon Teil 1 bereits fürs Heimkino bei Warners Streaming-Dienst Max veröffentlicht, um noch mehr Menschen auf den Film aufmerksam zu machen. Ob Teil 2 dann irgendwann dieses oder nächstes Jahr ins Kino kommt oder direkt als Stream veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

Der deutsche Horizon 2-Start wurde bis jetzt aber noch nicht gestrichen. Hierzulande soll die Fortsetzung des Costner-Epos ab dem 7. November 2024 im Kino laufen. Teil 1 könnt ihr ab dem 5. November im Heimkino streamen. *

Hier ist der Trailer zum ersten Horizon-Teil:

Horizon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie geht es mit Kevin Costners Horizon-Saga weiter?

Der Regisseur und Hauptdarsteller lässt sich vom bislang enttäuschenden Horizon-Box-Office-Ergebnis nicht von seinem Plan abbringen. Im Juni kündigte Costner bereits den Drehstart von Horizon 3 an, der frühestens 2025 erscheint. Wann und ob Horizon 4 auch noch veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.

Podcast: 8 geniale Western, die sich nicht nur für Horizon-Fans lohnen

Ob dank Serien-Hits wie Yellowstone und 1883 oder Tarantino-Meisterwerke wie Django Unchained: Das Western-Genre erlebt eine Popularität wie lange nicht mehr. Für alle Fans haben die besten Western herausgesucht, die ihr gerade streamen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 8 vorgestellten Western-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und MUBI finden sich sowohl absolute Klassiker als auch weniger bekannte Geheimtipps. Hier ist für jeden Genre-Fan etwas dabei: Unsere Empfehlungen decken zwischen 1964 und 2019 ganze 55 Jahre Western-Geschichte ab.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.