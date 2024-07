Wegen massiver Enttäuschung: Kevin Costner muss neue Niederlage für sein Western-Epos Horizon verkraften

Der erste Teil von Kevin Costners epischer Horizon-Saga ist an den US-Kinokassen gefloppt. Jetzt wurde der Kinostart der Fortsetzung vorerst gestrichen, um neue Maßnahmen zu treffen.

Durch seinen Yellowstone-Ausstieg wollte Kevin Costner endlich das Epos vollenden, von dem er schon so lange träumt. Horizon ist eine gewaltige Western-Saga, die mehrere Filme umfassen soll. Der erste Teil ist vor kurzem in den USA gestartet und wurde an den Kinokassen zum heftigen Flop. Jetzt hat das Studio Warner Bros. Konsequenzen daraus gezogen.

US-Kinostart von Kevin Costners Horizon-Fortsetzung wurde gestrichen

Wie Deadline berichtet, wurde der geplante US-Start von Horizon 2 am 16. August 2024 gestrichen. Dem ersten Teil soll jetzt noch mehr Zeit gegeben werden, um von der eher älteren Zielgruppe entdeckt und geschaut zu werden. Hierfür wird Horizon 1 in den USA (neben dem weiterlaufenden Kino-Release) schon ab dem 16. Juli digital als VoD-Version veröffentlicht.

Ob Horizon 2 zu einem späteren Zeitpunkt womöglich direkt parallel im Kino und als Stream veröffentlicht werden soll, ist noch nicht bekannt. Die ersten beiden Horizon-Filme sollen zusammen 100 Millionen Dollar gekostet haben, wovon Costner angeblich 39 Millionen aus eigener Tasche finanziert hat.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zum ersten Horizon-Teil schauen:

Horizon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wann startet Horizon in den deutschen Kinos?

Hierzulande wurde an der geplanten Veröffentlichung des ersten Horizon-Teils noch nichts verändert. Teil 1 von Costners Western-Saga soll ab dem 22. August 2024 im Kino laufen. Der Kinostart für Horizon 2 war für den 7. November festgelegt. Gut möglich, dass er bei uns auch noch gestrichen wird.

Der erste Horizon-Teil ist 3 Stunden lang und spielt 1861 im Gebiet des heutigen Bundesstaats New Mexico. Hier steht der Amerikanische Bürgerkrieg kurz bevor und es kommt zu zunehmenden Gewaltausbrüchen. Mehrere weiße Pioniere suchen in dem "unerschlossenen" Neuland eine neue Heimat und lassen sich dort nieder, wo der Stamm der Apachen ansässig ist. Ein Anschlag tötet den Vater der berüchtigten Sykes-Brüder und das tritt eine folgenschwere Auseinandersetzung los.

