"Bin wirklich um mein Leben gerannt": 28 Years Later-Star enthüllt krassen Dreh der Zombie-Fortsetzung

In der kommenden 28 Days Later-Fortsetzung spielt auch Killing Eve-Star Jodie Comer mit. Wie sie kürzlich erzählte, soll der Dreh zu dem Zombie-Horror extrem fordernd gewesen sein.

Wie ein Untoter selbst wurde das 28 Days Later-Franchise schlagartig wiederbelebt. Nach dem ersten Teil und der Fortsetzung 28 Weeks Later wurde Anfang 2024 eine neue Fortsetzung namens 28 Years Later angekündigt. Die stammt wieder vom Original-Regisseur Danny Boyle, wurde wohl komplett mit einem iPhone gefilmt – und bekommt direkt eine weitere fest angekündigte Fortsetzung.

Zum Cast von 28 Years Later gehört auch Killing Eve-Star Jodie Comer, die kürzlich über die anstrengende Produktion des Horror-Thrillers gesprochen hat. Von ihrer Figur gibt es außerdem ein neues Bild aus dem Film zu sehen.

28 Years Later-Star beschreibt kräftezehrenden Dreh der Zombie-Fortsetzung

In der kommenden Fortsetzung spielt die Darstellerin eine Figur namens Isla, die gemeinsam mit Aaron Taylor-Johnsons Charakter Jamie einen Sohn großzieht.

Schaut hier noch den großartigen Trailer zu 28 Years Later:

28 Years Later - Trailer (Deutsch) HD

Dabei kommt es offenbar zu mehreren Szenen, in denen Comers Figur vor den rasend schnellen Infizierten flüchten und ums Überleben kämpfen muss. Im Interview mit Empire beschreibt die Schauspielerin den 28 Years Later-Dreh als ganz schön anstrengend:

Das Besondere daran, dass unsere Stunt-Darsteller die Infizierten spielen, ist, dass sie einem wirklich nicht die Geschwindigkeit nehmen. Sie verfolgen dich. Es gab so viele Momente, in denen ich das Gefühl hatte, tatsächlich um mein Leben zu rennen!

Neben dem Interview ist auch ein neues Bild von Comers Isla erschienen, das ihr hier seht:

Im Hintergrund lauert noch Ralph Fiennes' Dr. Kelson, der alles andere als freundlich wirkt.

Wann startet 28 Years Later im Kino?

Die Zombie-Fortsetzung läuft ab dem 19. Juni 2025 auf der großen Leinwand. Die nächste Fortsetzung 28 Years Later: The Bone Temple soll danach am 15. Januar 2026 in die Kinos kommen. Wenn dieser Teil ebenfalls erfolgreich ist, sollen wir sogar noch eine dritte neue Fortsetzung aus dem Zombie-Universum bekommen.

Das ist die offizielle Handlungsbeschreibung zu 28 Years Later:

Es ist fast drei Jahrzehnte her, seit das Wut-Virus aus einem Labor für biologische Waffen entkam, und jetzt, immer noch in einer rücksichtslos erzwungenen Quarantäne, haben einige Wege gefunden, inmitten der Infizierten zu überleben. Eine dieser Überlebenden lebt auf einer kleinen Insel, die durch einen einzigen, stark verteidigten Damm mit dem Festland verbunden ist. Als einer aus der Gruppe die Insel auf einer Mission in das dunkle Herz des Festlandes verlässt, entdeckt er Geheimnisse, Wunder und Schrecken, die nicht nur die Infizierten mutiert haben, sondern auch andere Überlebende.