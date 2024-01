Einer der besten Zombie-Filme kriegt nach 22 Jahren endlich Fortsetzung: 28 Years Later kommt und das ist noch nicht die beste Nachricht

Auf diese Nachricht warten Zombie-Fans seit Jahren. Heute können wir sie endlich verkünden: Danny Boyle und Alex Garland kehren für einen neuen 28 Days Later-Film in die Post-Apokalypse zurück.

Mit 28 Days Later haben Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland einen der definierenden Science-Fiction-Horrorfilme der 2000er Jahre geschaffen. Eine radikale Endzeitvision, die den Zombie-Mythos ins nächste Jahrhundert brachte und mit rauen Bildern beeindruckte wie verstörte – ein Triumph auf ganzer Linie.

Fünf Jahre nach dem Original wurde die apokalyptische Erzählung mit 28 Weeks Later von einem neuen Team fortgesetzt, der ebenfalls sehr erfolgreich an den Kinokassen war. Auf einen dritten Teil der Sci-Fi-Horror-Reihe warten wir seit 2007 jedoch vergebens. Bis heute, denn es ist endlich offiziell: 28 Years Later befindet sich in der Entwicklung.

Späte Sci-Fi-Horror-Fortsetzung: 28 Years Later von Danny Boyle und Alex Garland soll neue Trilogie anstoßen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist das geniale Duo hinter dem Erstling wieder vereint. Boyle kehrt als Regisseur zurück, Garland übernimmt das Drehbuch. Noch hat der Film keine Heimat, aber er soll in den kommenden Tagen potentiellen Käufern vorgestellt werden, sowohl klassischen Studios als auch Streaming-Diensten wie Netflix.

Geplant ist, 28 Years Later mit einem Budget von rund 75 Millionen US-Dollar zu drehen. Damit wäre die späte Fortsetzung der mit Abstand teuerste Teil der Reihe. 28 Days Later kostete 8 Millionen US-Dollar und spielte 85 Millionen ein. Bei 28 Weeks Later waren es 15 Millionen US-Dollar Budget, die auf 65 Millionen Einspiel kamen.

Boyle und Garland haben Großes vor mit 28 Years Later. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Film Anstoß einer komplett neuen Trilogie werden, schreibt der Hollywood Reporter. Unklar ist, ob die Reihe altbekannte Figuren zurückbringt oder ihre Anthologie-Form beibehält und uns wieder einen komplett neuen Cast vorstellt.

Sci-Fi-Horror: Wann startet 28 Years Later im Kino?

Die Dreharbeiten zu 28 Years Later haben noch nicht begonnen. Ein Studio oder Streamer steht noch nicht fest. Auch der Casting-Prozess ist noch nicht angelaufen. Mit anderen Worten: Wir befinden uns noch ganz am Anfang. Der Kinostart ist damit noch in weiter Ferne. Wir gehen davon aus, dass die Fortsetzung frühestens Ende 2025 eintrifft, wahrscheinlicher ist aber ein Kinostart 2026.

