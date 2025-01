Große Enttäuschung für 28 Days Later-Fans: Der neue Film kommt ohne den wichtigsten Star des Originals

Mit 28 Years Later wird dieses Jahr die beliebte Zombie-Horror-Reihe nach einer sehr langen Pause fortgesetzt. Wie sich nun herausstellt, kehrt der Hauptdarsteller des ersten Teils (noch) nicht zurück.

Vor wenigen Wochen wurde der erste Trailer zu 28 Years Later veröffentlicht. Damals wurde berichtet, dass Cillian Murphy, der im Original aus dem Jahr 2002 die Hauptrolle spielt, auch Teil der späten Fortsetzung sein soll. Fans vermuteten Cillian Murphy sogar in der Rolle eines Infizierten, der sich schleppend durch eine Wiese bewegt.

Schnell war jedoch klar: Nein, bei diesem modernden Herren handelt es sich nicht um Murphy, sondern einen anderen Darsteller, den Regisseur Danny Boyle extra für die Rolle gecastet hat. Nun müssen Fans die nächste Niederlage einstecken: Aus offizieller Quelle heißt es nun, dass Murphy gar nicht in dem Film auftaucht.

Cillian Murphy spielt nicht in 28 Years Later mit, aber er könnte trotzdem zur Reihe zurückkehren

Die britische Filmzeitschrift Empire hat sich mit 28 Years Later-Produzent Andrew Macdonald zusammengesetzt, der ein Update zur Besetzung des Horror-Films gab:

Wir wollten, dass [Cillian Murphy] in diesem [Film] dabei ist und er wollte auch dabei sein. Er ist aber nicht im ersten Film. Wir hoffen trotzdem, dass Jim irgendwann [im Lauf der neuen Trilogie] noch auftauchen wird.

Macdonald zeigt sich zuversichtlich, dass sich in der Zukunft eine Möglichkeit ergibt, um Murphy nochmal für einen 28-Film vor die Kamera zurückzuholen. Nicht zuletzt ist der Oppenheimer-Star als ausführender Produzent in den neuen Teil involviert, der nächstes Jahr schon mit 28 Years Later: The Bone Temple fortgesetzt wird.

Da The Bone Temple bereits abgedreht ist, wird Murphy vermutlich auch im zweiten Teil der neuen Trilogie nicht auftauchen. Damit bleibt noch das große Finale. Das hat bisher kein grünes Licht bekommen. Danny Boyle plant jedoch, den Film selbst zu inszenieren, nachdem Nia DaCosta bei The Bone Temple die Regie übernommen hatte.

Heiß erwartete Zombie-Horror-Rückkehr im Kino: Das sind die neuen Stars in 28 Years Later

Wenn Murphy nicht zum Cast von 28 Years Later gehört, wen bekommen wir dann zu sehen? Tatsächlich wartet der neue Film mit einem starken Trio in den Hauptrollen auf: Jodie Comer (The Bikeriders), Aaron Taylor-Johnson (Nosferatu) und Ralph Fiennes (Konklave) führen das neue Survival-Abenteuer an.

Zum Weiterlesen: 28 Years Later wurde mit einem iPhone gedreht

28 Years Later startet am 19. Juni 2025 in den deutschen Kinos. The Bone Temple folgt am 15. Januar 2025. Danach wird sich entscheiden, ob Teil 3 auch noch kommt.