"Bin zusammengebrochen vor Erschöpfung": Schockierende Fear The Walking Dead-Szene brachte alle Beteiligten an ihre Grenzen

Fear The Walking Dead setzte in der neusten Folge bei Amazon Prime neue Maßstäbe der Grausamkeit und das war für einige der beteiligten Stars bei Dreh kaum zu ertragen.

Fear the Walking Dead ist gerade bei Amazon Prime * in die 8. Staffel gestartet und zieht nicht nur mit einem großen Zeitsprung, sondern auch mit grenzwertigen Folter-Szenen das Tempo an.



Grausige Kinder-Experimente: Diese Fear the Walking Dead-Szene war fast zu viel für die Stars

Nachdem Dwight (Austin Amelio) aus The Walking Dead zur Spin-off-Serie Fear the Walking überwechselte, wurde er endlich mit Sherry (Christine Evangelista) wiedervereint. Der 7-Jahres-Zeitsprung entfremdete die zwei erneut und machte sie zu Rädchen im Getriebe der Kinder-sammelnden Organisation PADRE, um ihren Sohn Finch (Gavin Warren) unter deren Schutz zu stellen. Die 2. Folge der 8. Staffel Fear the Walking Dead, Blue Jay, vereinte das Paar erneut mit June (Jenna Elfman). Von ihr erfuhren sie allerdings auch, dass die Ärztin für PADRE (bislang erfolglose) Strahlen-Experimente durchgeführt hatte, die die Zombie-Verwandlung verlangsamen oder sogar stoppen sollten.

Ihre gemeinsame Flucht wurde am Ende der Episode von Bösewichtin Shrike (Maya Eshet) vereitelt, die nicht nur Junes Zeigefinger abschnitt, sondern auch den Zombie-Kopf eines verstorbenen Verbündeten als Folter-Werkzeug an einem Schwenk-Arm gebrauchte, um Dwight und Sherrys Sohn Finch zu beißen. So wollte sie die drei Rebellen zur erneuten Zusammenarbeiten "motivieren", sich ganz der Heilmittel-Forschung zu verschreiben.

AMC Fear the Walking-Dead kurz vor dem Kinderbiss in Staffel 8, Folge 2

Statt eine üblichen Rettung in letzter Sekunde oder der häufig offscreen stattfindenden Gewalt an Kindern, ließ Fear the Walking Dead die brutale Szene sich in aller schmatzender Langsamkeit entfalten, ohne dass die flehenden, gefesselten Eltern einschreiten konnten. Ob oder wie lange der bewusstlose 7-jährige Finch den Biss überleben wird, ist danach fraglich.

Fear the Walking Dead-Dreh setzt Sherry in Staffel 8 besonders zu

Sherry-Darstellerin Christine Evangelista berichtete bei Twitter von ihrer Reaktion auf die Umsetzung dieser schwierigen Fear the Walking Dead-Szene in Episode 2, in der sie die verzweifelte Mutter des gefolterten Finch spielte:



Meine Beine gaben nach und ich brach vor Erschöpfung zusammen, nachdem wir diese Szene gedreht hatte. Ein paar Crewmitglieder kamen hereingerannt, nachdem sie unsere erschütternden Schreie gehört hatten. Es war eine der härtesten Szenen, an denen ich je gearbeitet habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei steht Fear the Walking Dead mit Folge 2 noch ganz am Anfang der finalen 8. Staffel. Was soll da noch kommen? Und ist ein Heilmittel, das die Mutter-Serie The Walking Dead 11 Staffeln lang nicht fand, überhaupt möglich? Wir werden sehen. Neue Folgen erscheinen wöchentlich bei Amazon Prime.

Neben Fear the Walking Dead: Die 20 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.