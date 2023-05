Fear the Walking Dead Staffel 8 bei Amazon Prime: Deswegen sind die neuen Folgen noch nicht da

Fear the Walking Dead-Fans sind verwirrt: Viele suchten die 8. Staffel auf Amazon Prime bereits vergebens. Wir verraten, wann die Horror-Serie tatsächlich startet.

Auch Zombies müssen ruhen, wie es scheint. Nach der Mutterserie The Walking Dead geht auch das Spin-off Fear the Walking Dead mit Staffel 8 in die letzte Runde. Aber wann starten die neuen Folgen bei Amazon Prime? Eine Änderung bei der Veröffentlichung hat viele Fans überrascht.

Wann startet Fear the Walking Dead Staffel 8 bei Amazon Prime?

Die achte Staffel Fear the Walking Dead kommt am 16. Mai 2023 zu Amazon Prime Video. Das verriet der Streamingdienst bereits Anfang des Monats. Manche Fans erwarteten allerdings den Start bereits zu einem früheren Zeitpunkt.

Zuletzt veröffentlichte Prime Video die neuen Folgen nämlich immer einen Tag nach der US-Ausstrahlung durch den Sender AMC, die für Staffel 8 am 14. Mai erfolgte. Fans werden dieses Jahr also zwei Tage ausharren müssen. Warum sich der Abstand zwischen den Starts vergrößert hat, ist nicht bekannt.

Auf die finale Episode werden Fans dagegen noch mehrere Monate warten. Staffel 8 der Serie soll in zwei Teile geteilt werden, die Folgen 7-12 werden zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in der zweiten Hälfte des Jahres veröffentlicht. Das kommende The Walking Dead-Finale soll eines der größten Mysterien seiner Zombie-Welt lösen.

