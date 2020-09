Biohackers auf Netflix: Snackable oder schwere Kost?

In unserem Podcast Streamgestöber schauen wir auf die deutsche Netflix-Serie Biohackers. Eins steht fest: Freiburg ist einen Blick wert.

Nach dem großen deutschen Netflix-Erfolg Dark und der mehrfach Emmy-nominierten Serie Unorthodox hat Netflix eine weitere Serie auf unseren Landen in petto: Biohackers. Die ist weder philosophisch verklausuliert wie Dark, noch derart politisch-emotional aufgeladen wie Unorthodox. Hier geht es um Genmanipulation und eine nicht allzu ferne Zukunft, in der alle möglich erscheint.

Jetzt reinhören: Was Biohackers auf Netflix so besonders macht

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Biohackers spielt in Freiburg. Und das ist auch gut so. Endlich mal nicht Berlin, München oder Köln in Serie. In der süddeutschen Stadt radeln die Studenten zu ihrer Uni und Mia (Luna Wedler) gehört ab jetzt dazu. Sie studiert Medizin und interessiert sich für das Fachgebiet von Professorin Tanja Lorenz (Jessica Schwarz), die ein Star in der Molekular-Biologie ist.

Schnell wird aber klar, dass Mia noch ganz andere Gründe hat, sich bei der Lorenz in die Vorlesung zu setzen. Sie will die mysteriösen Todesumstände ihres Zwillingsbruders sowie der Eltern aufklären und sich an den Verursachern rächen. Damit sticht sie in ein Nest von illegaler Genmanipulation und Biohacking.

Wer noch nicht hat: Schaut auf den Trailer zu Biohackers!

Biohackers - S01 Trailer (Deutsch) HD

Schon jetzt ist klar: Staffel 2 von Biohackers kommt sicher. Relativ schnell hat Netflix dies offiziell bestätigt. Nach dem großen Cliffhanger der 1. Staffel ist eine Fortsetzung auch unabdingbar. Wir wollen jedenfalls wissen, wie es mit Mia, der Professorin Lorenz und dem geheimnisvollen Journalisten Andreas Winter weitergeht.

Podcast-Nachschub für Netflix- und Serien-Fans

Für alle Netflix-Abonnenten und Serien-Tipps-Suchenden haben wir weitere passende Streamgestöber-Folgen, die sich mit deutschen Serien beschäftigen:

Wenn ihr wissen wollt, welche Serien wir bereits besprochen haben, seid ihr bei unserem Streamgestöber-Überblick genau richtig.

Schickt uns Feedback und Themenwünsche für Streamgestöber! Ihr seid dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht, was ihr derzeit bei Disney+, Amazon Prime, Netflix, Joyn & Co. streamt. Sendet die Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an. Mit etwas Glück landet ihr in einem der nächsten Podcasts.

Wenn euch die Streamgestöber, freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer , Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .

Hat euch Biohackers gefallen? Was erhofft ihr euch von der Netflix-Serie in der 2. Staffel?