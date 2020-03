Black Adam mit Dwayne Johnson: Alle Infos zum kommenden DC-Blockbuster

In Black Adam spielt Dwayne Johnson die Titelrolle des Shazam-Bösewichts. Wir haben alle aktuellen Infos zu dem DC-Blockbuster für euch.

Update, 3. März 2020: Wir haben den Artikel um den deutschen Kinostart von Black Adam ergänzt.

In Shazam! war noch kein Platz für ihn, doch schon bald wird der große Erzfeind des DC-Superhelden ebenfalls die Leinwand erobern. Mit Black Adam bekommt der Bösewicht seinen eigenen Film, der 2021 ins Kino kommen soll.

Nachfolgend verraten wir euch alles, was wir aktuell über Black Adam wissen. Der Artikel wird bis zum Kinostart regelmäßig um neue Informationen ergänzt und aktualisiert.

Wer ist Black Adam?

Genauso wie der mächtige Superheld Shazam, hinter dem eigentlich der kleine Junge Billy Batson steckt, ist auch sein Antagonist Black Adam in den neueren Comics aus den Kräften des uralten Magiers Shazam entstanden. Zu den Superkräften von Black Adam zählen unter anderem göttliche Macht, übermenschliche Stärke und Schnelligkeit, Unverwundbarkeit und magische Kräfte.

In den Comics kommt es schließlich zum großen Kampf zwischen Shazam und Black Adam, bei dem der Bösewicht besiegt wird und zu Asche zerfällt. Wenig später steht er jedoch wieder von den Toten auf.

Wer spielt Black Adam?

Black Adam wird von Dwayne Johnson gespielt. Durch einen Instagram-Post kündigte der Schauspielstar Anfang 2017 nach einem Treffen mit Studio-Führungskräften an, das bis dato eher düstere und ernste DC-Filmuniversum durch seine Beteiligung an dem Blockbuster in eine hoffnungsvollere, optimistischere und vor allem unterhaltsamere Zukunft führen zu wollen.

Ein Tonfall, den DC-Filme wie Wonder Woman, Aquaman und Shazam! seitdem bereits ausgestrahlt haben und an dem sich auch der kommende Black Adam-Film orientieren dürfte.

Andere Cast-Mitglieder von Black Adam stehen zurzeit noch nicht fest.

Wann startet Black Adam im Kino?

In Deutschland soll Black Adam am 23. Dezember 2021 im Kino starten.

Wer führt bei Black Adam Regie?

Die Regie für Black Adam übernimmt Jaume Collet-Serra. Der Spanier hat bisher Action-Thriller wie Unknown Identity, Non-Stop, Run All Night und The Commuter mit Liam Neeson und den Survival-Thriller The Shallows mit Blake Lively inszeniert.

Auch wenn Regisseure bei großen Franchise-Produktionen häufig selten ihre persönliche Handschrift einbringen können, dürfte sich der markante Stil von Collet-Serra auch in Black Adam widerspiegeln. Als Unterstützung hat sich der Regisseur bislang schon den Joker-Kameramann Lawrence Sher an Bord geholt.

Was ist die Handlung von Black Adam?

Zur genauen Handlung von Black Adam ist momentan noch nichts bekannt. Bisher sind nur vereinzelte Details durchgesickert. So soll sich die Titelfigur laut Hauptdarsteller Dwayne Johnson von einem Schurken in einen Antihelden verwandeln.

Außerdem würde Black Adam einem moralischen Kompass folgen, der jedoch recht verzerrt sei. Durch diese Beschreibungen erweckt der kommende DC-Blockbuster schon jetzt den Eindruck, als würden die Macher des Films eine ähnliche Richtung wie der Anti-MCU-Erfolg Venom einschlagen wollen.

Bekannt wurde auch schon, dass in Black Adam die Justice Society of America (JSA) eingeführt werden soll. Dabei handelt es sich um das allererste Superhelden-Team der Comic-Geschichte.

Spielt Black Adam im DCEU?

Da Black Adam als Spin-off zu Shazam! angelegt ist und beide Comicfilm-Figuren früher oder später auch noch aufeinandertreffen sollen, spielt Black Adam ebenfalls im DC Extended Universe (DCEU).

Gibt es Bilder zu Black Adam?

Auf erste Bilder aus dem DC-Blockbuster werden Fans noch etwas warten müssen. Bisher postete lediglich Dwayne Johnson ein erstes Poster zu dem Film, auf dem gleichzeitig das US-Startdatum von Black Adam enthüllt wurde:

Gibt es einen Trailer zu Black Adam?

Da der Kinostart von Black Adam zurzeit noch in weiter Ferne liegt, ist es für erstes Bewegtbildmaterial aus dem DC-Blockbuster noch zu früh.

